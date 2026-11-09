Sąd Koronny w Southwark w Londynie rozpatruje kwestię kary dla komika Russella Branda, uznanego w ubiegłym tygodniu za winnego jednego gwałtu i trzech napaści na tle seksualnym. Przestępstwa, za które został skazany, dotyczą okresu między 2004 a 2009 rokiem.

Jak podaje Cyprus Mail, oskarżenie oświadczyło w sądzie, że Brand wykorzystywał wpływy i władzę związane ze swoją popularnością, aby uzyskiwać dostęp do kobiet. Prokuratorka Riel Carmi-Jones powiedziała, że wzmacniało to również jego przekonanie o bezkarności.

Zeznania pokrzywdzonych

Jedna z pokrzywdzonych, która przemawiała zza parawanu, oświadczyła, że napaść na tle seksualnym pozostawiła ją straumatyzowaną. Jak powiedziała, poczucie wstydu i myśli o tym, czy mogła zrobić coś inaczej, prześladowały ją przez ponad 20 lat.

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Inna pokrzywdzona w oświadczeniu odczytanym przez prokuratorów powiedziała, że codziennie odczuwa skutki napaści. Wyjaśniła, że nie odważyła się tego zgłosić, ponieważ uważała, że nikt jej nie uwierzy z powodu sławy, majątku i wpływów Branda.

Stanowisko obrony i nowe śledztwo

Adwokat Branda, Ian Winter, oświadczył, że jego klient jest obecnie „zasadniczo inną osobą” i dawno się zmienił. Brand wcześniej zaprzeczał wszystkim zarzutom i twierdził, że nigdy nie uprawiał seksu bez zgody.

Sąd uniewinnił również komika od dwóch innych zarzutów gwałtu oraz zarzutu usiłowania nieprzyzwoitej napaści. Londyńska Metropolitan Police prowadzi osobne dochodzenie w sprawie kolejnych dwóch zgłoszeń dotyczących domniemanych gwałtów, z których jedno, według policji, dotyczy dziewczyny, która miała wówczas 16 lat. Maksymalną karą za gwałt w Wielkiej Brytanii jest dożywotnie pozbawienie wolności.

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