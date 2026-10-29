Sąd Apelacyjny stanu Wiktoria w australijskim Melbourne ma ogłosić decyzję w sprawie apelacji Erin Patterson, skazanej za zabójstwo trzech osób po podaniu dania beef Wellington. Jej obrona kwestionuje wyrok skazujący, a prokuratura domaga się ponownego rozpatrzenia okresu do uzyskania możliwości warunkowego zwolnienia, informuje Channel NewsAsia.

Apelacja od wyroku

52-letnia Patterson została w ubiegłym roku uznana za winną zabójstwa rodziców swojego męża, Dona i Gail Patterson, a także jego ciotki Heather Wilkinson. Ława przysięgłych ustaliła, że w 2023 roku podała gościom w swoim domu w wiejskiej miejscowości Leongatha danie, do którego dodano śmiertelnie trujące grzyby — muchomory sromotnikowe.

Uznano ją również za winną usiłowania zabójstwa męża Heather Wilkinson, pastora Iana Wilkinsona. Po obiedzie ciężko zachorował, lecz później wyzdrowiał. Motyw zabójstw pozostaje nieznany.

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Stanowiska stron

W sierpniu prawnicy Patterson oświadczyli przed sądem apelacyjnym, że w toku postępowania doszło do pomyłki sądowej. Wskazali na szereg nieprawidłowości, w tym „nadmiernie surowe” przesłuchanie krzyżowe oraz, ich zdaniem, niesprawiedliwe decyzje dotyczące dopuszczalności dowodów.

Sąd skazał Patterson na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po 33 latach. Prokuratura zaskarżyła ten okres, nazywając go rażąco niewystarczającym, i utrzymuje, że skazana nie powinna mieć możliwości wyjścia na wolność.

Sędziowie muszą najpierw zdecydować, czy udzielić zgody na apelację od wyroku skazującego. Jeżeli zgoda zostanie udzielona, mogą oddalić apelację albo ją uwzględnić, zarządzając ponowne rozpoznanie sprawy lub uniewinniając Patterson. W sprawie apelacji prokuratury sąd może ją oddalić albo uwzględnić i ponownie wymierzyć karę.

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