Sąd w Mongolii uznał dwóch obywateli Chin za winnych umyślnego uszkodzenia chronionego zabytku historyczno-kulturowego — naskalnej inskrypcji Feng Yanranshan Ming z czasów dynastii Han. Do incydentu doszło 2 listopada 2025 roku w rejonie Delgerhangai w ajmaku Dundgovi w centralnej części kraju.

Jak informuje South China Morning Post, mężczyźni, oznaczeni w materiałach sprawy jako Z.Y. i Z.Ch., bezpośrednio nanieśli na skałę materiały chemiczne, aby wykonać odbitkę. Zostali zauważeni przez miejscowych mieszkańców, po czym policja oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę dziedzictwa kulturowego zabezpieczyli sprzęt i przekazali sprawę organom sądowym.

Grzywny i odszkodowanie

W komunikacie prokuratury ajmaku Dundgovi z 15 kwietnia wskazano, że mężczyzn pociągnięto do odpowiedzialności na podstawie artykułu mongolskiego Kodeksu karnego dotyczącego umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomych zabytków historycznych i kulturowych. Lokalny sąd nałożył na każdego z nich grzywnę w wysokości 5,6 mln tugrików, czyli około 1554 dolarów USA.

Sąd zobowiązał ich również do wspólnej wypłaty 9 mln tugrików odszkodowania za szkody w środowisku i dziedzictwie kulturowym. Naukowiec Gao Jianguo powiedział gazecie The Paper, że badacze obejrzeli zabytek wcześniej w tym roku i nie stwierdzili poważnych uszkodzeń powierzchni skały.

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Według niego po zidentyfikowaniu inskrypcji w 2017 roku ekspedycje wielokrotnie znajdowały na miejscu ślady wykonywania odbitek i kopiowania inskrypcji bez zezwolenia.

Inskrypcja z czasów dynastii Han

Inskrypcję Feng Yanranshan Ming wyryto w 89 roku naszej ery. Jest ona poświęcona wyprawie wojskowej generała Dou Xiana przeciwko północnym Xiongnu. Generał zlecił ułożenie tekstu historykowi Ban Gu, autorowi „Księgi Han”, który towarzyszył ekspedycji.

Lokalizacja inskrypcji przez stulecia pozostawała nieznana badaczom. W 2017 roku wspólna ekspedycja Uniwersytetu Mongolii Wewnętrznej i mongolskiego Uniwersytetu Czyngis-chana odczytała ponad 220 z ponad 260 chińskich znaków na skale o szerokości 130 cm i wysokości 94 cm. Potwierdziło to, że inskrypcja jest zaginionym zabytkiem Ban Gu.

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