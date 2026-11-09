W Moskwie, w Rosji — państwie-agresorze — Taganski Sąd Rejonowy skazał 21-letniego miejscowego mieszkańca Magomeda Gasanowa na 13 dni aresztu administracyjnego na podstawie artykułu 19.3 rosyjskiego Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Poinformowała o tym Meduza, powołując się na portal Ostorozhno, Novosti.

Okoliczności sprawy

Gasanow został zatrzymany 7 listopada i przewieziony na komisariat policji w rejonie tagańskim. W protokole sporządzonym przez policjantów stwierdzono, że odmówił okazania paszportu i wejścia do policyjnego furgonu.

Sąd otrzymał protokół 9 listopada i rozpatrzył sprawę tego samego dnia. Gasanow częściowo przyznał się do winy, lecz zaprzeczył, że nie wykonywał poleceń policjantów. Jak powiedział, „nie od razu zrozumiał, co się dzieje”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrzymania na Kitaj-gorodzie

Ostorozhno, Novosti uważa, że Gasanow został zatrzymany podczas policyjnych nalotów w rejonie Kitaj-gorod. Wieczorem 7 listopada w pobliżu parku Gorka na Bolszoj Spasogliniszczewskim zaułku policja zatrzymała setki nastolatków i młodych ludzi.

Zatrzymani relacjonowali, że na komisariatach policji proponowano im zawarcie kontraktów na służbę wojskową, a niektórym wręczono wezwania do wojska. 9 listopada do Basmannyjskiego i Tagańskiego sądów rejonowych wpłynęło łącznie 12 protokołów dotyczących drobnego chuligaństwa lub niepodporządkowania się policji. Obecnie nie wiadomo, czy sprawy te są związane z zatrzymaniami na Kitaj-gorodzie.

Czytaj nas na