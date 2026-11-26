W Rosji, państwie-agresorze, Nikuliński Sąd Rejonowy w Moskwie zamknął dla publiczności i prasy rozprawy w sprawie karnej dziennikarza „Nowej Gaziety” Olega Rołdugina, informuje Meduza. Jest on oskarżony o nielegalne wykorzystywanie danych osobowych.

26 listopada sąd rozpoczął rozpatrywanie sprawy. Na początku posiedzenia prokurator zwrócił się do sędziego Konstantina Dubkowa z wnioskiem o prowadzenie rozpraw za zamkniętymi drzwiami, powołując się na ujawnienie danych państwowych i danych osobowych urzędników. Według Mediazony sędzia uwzględnił wniosek. Dalsze postępowanie będzie odbywać się bez widzów i dziennikarzy.

Oskarżenia i areszt domowy

Rołdugin został aresztowany 10 kwietnia 2026 roku po przeszukaniu redakcji „Nowej Gaziety”. Postawiono mu zarzuty nielegalnego wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w ramach grupy osób działających w wyniku wcześniejszego porozumienia.

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Według BBC Russia Rołdugin może być oskarżany o administrowanie anonimowym kanałem na Telegramie „Więcej niż fakt”. Publikowano tam między innymi informacje o lotach prywatnymi odrzutowcami Dmitrija Miedwiediewa, Aleksieja Mordaszowa i Władimira Jewtuszenkowa. Dziennikarz pisał również o tych lotach we własnych śledztwach.

Stanowisko dziennikarza

W maju, podczas rozpatrywania kwestii przedłużenia środka zapobiegawczego, Rołdugin częściowo przyznał się do winy. Oświadczył, że używał bota Sherlock do zbierania danych, lecz nie uważał tego za nielegalne. Dziennikarz powiedział także, że działał samodzielnie, a nie w ramach grupy. W czerwcu został przeniesiony do aresztu domowego.

15 października w ramach tej sprawy funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie u redaktora naczelnego „Nowej Gaziety” Siergieja Sokołowa. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przesłuchał go jako świadka. Pod koniec października redakcja ogłosiła zamknięcie.

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