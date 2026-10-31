Wysoki Sąd w Nairobi w Kenii oddalił apelację lekarza, który domagał się zamknięcia sprawy z powodu długotrwałej bezczynności powodów. Umożliwiło to rodzinie Catherine Mumbi Ngatii kontynuowanie pozwu dotyczącego domniemanego zaniedbania medycznego przeciwko lekarzowi i Nairobi Hospital, informuje Nation Kenya.

Pozew został wniesiony w 2012 roku przez Agnes Wacurayę Ngatię i Petera Ngatię jako zarządców majątku zmarłej. Rodzina domaga się odszkodowania w związku ze śmiercią kobiety, twierdząc, że była ona związana z zaniedbaniem medycznym. Sprawa trwa od ponad 14 lat.

Dlaczego sąd nie zamknął pozwu

Lekarz twierdził, że postępowanie powinno zostać umorzone, ponieważ rodzina przez ponad dwa lata nie podejmowała skutecznych działań w celu posunięcia sprawy naprzód. Utrzymywał również, że długotrwałe opóźnienie utrudnia obronę z powodu możliwego pogorszenia pamięci świadków i trudności w gromadzeniu dowodów.

Sędzia Linus Kassan ustalił, że sprawa nie wygasła automatycznie: w aktach odnotowano działania powodów w ciągu dwuletniego terminu. W szczególności 13 kwietnia 2022 roku rodzina złożyła wniosek o zmianę pozwu. Miał on zostać rozpatrzony w lipcu, a następnie we wrześniu 2022 roku, jednak wówczas akta sprawy były, według informacji, niedostępne.

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Prawnicy rodziny zwracali się również do sekretariatu sądu 16 lutego i 15 maja 2023 roku z prośbą o wyznaczenie terminu rozprawy. Sąd uznał te pisma za rzeczywiste próby kontynuowania postępowania. Od maja 2023 roku do rozprawy sądowej 9 grudnia 2024 roku minęło około 19 miesięcy, a nie dwa lata.

Terminy dalszego postępowania

Jednocześnie sędzia skrytykował tempo, w jakim rodzina prowadziła pozew, i ostrzegł, że dalsza nieuzasadniona bezczynność może zostać uwzględniona, jeśli lekarz ponownie zwróci się o zamknięcie sprawy. Sąd uznał również, że dawny charakter wydarzeń stwarza pewne trudności dla obrony, jednak lekarz nie wskazał konkretnych niedostępnych świadków, utraconych dokumentów ani innych nieodwracalnych strat dla swojej pozycji.

Zastępca rejestratora został zobowiązany do przekazania akt do sądu niższej instancji w ciągu siedmiu dni i zapewnienia ich dostępności. Strony muszą stawić się w sądzie w ciągu 14 dni w celu uzyskania wskazówek proceduralnych, a wniosek rodziny z kwietnia 2022 roku ma zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni po tym terminie. Nakazano wyznaczyć priorytetowe terminy rozprawy głównej sprawy.

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