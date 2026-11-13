Sąd w Hadze 11 listopada orzekł, że brytyjska firma motoryzacyjna JLR musi zniszczyć cyfrowe dokumenty zajęte w biurach BYD w Holandii. Chodzi o materiały uzyskane podczas przeszukania w sierpniu w ramach sporu dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej związanego z SUV-em BYD Ti 7, informuje Electrek.

Grzywna za niewykonanie orzeczenia

JLR musi zniszczyć zajęte pliki w ciągu 24 godzin od wydania orzeczenia. W przypadku zwłoki firmie grozi grzywna w wysokości 50 tys. euro za każdą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 500 tys. euro.

W ciągu doby od zniszczenia dokumentów JLR ma również przedstawić BYD potwierdzenie od strony trzeciej, że materiały zostały zniszczone. Wśród zajętych danych znalazły się plany wprowadzenia modelu na rynek oraz informacje techniczne. Sąd zakazał również JLR podejmowania dalszych kroków prawnych na podstawie pierwotnego nakazu zajęcia dokumentów.

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Spór wokół designu Ti 7

JLR twierdzi, że BYD Ti 7 jest imitacją Land Rovera Defendera i narusza prawa własności intelektualnej brytyjskiego producenta samochodów. Firma twierdzi także, że BYD rozebrało Defendera, aby zbadać jego technologie. BYD podkreśla, że współpracowało z JLR przed przeszukaniem, a jego prawnicy oświadczyli, że zajęto zbyt wiele plików.

Według holenderskiego wydania Autoweek, na które powołuje się Electrek, sąd uwzględnił, że JLR nie potrzebuje tych dokumentów, ponieważ Ti 7 nie jest jeszcze sprzedawany w Unii Europejskiej. Jednocześnie JLR wszczęło już odrębne postępowania sądowe dotyczące możliwego naruszenia praw w Rotterdamie i Hadze.

BYD Ti 7 jest dostępny w Wielkiej Brytanii w cenie od 47 995 funtów szterlingów. Model ma siedmiomiejscowe wnętrze, trzy silniki elektryczne i 1,5-litrowy silnik turbodoładowany o łącznej mocy 402 KM. Deklarowany zasięg w trybie wyłącznie elektrycznym według cyklu WLTP wynosi do 74 mil.

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