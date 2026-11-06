Federalny Sąd Najwyższy w Lagos w Nigerii ustalił kaucję dla aktorki Doris Ogali na 30 mln nair w sprawie dotyczącej jej oraz Chrisa Okafora, założyciela Mountain of Liberation and Miracle Ministry. Aktorce postawiono zarzuty cyberstalkingu i inne zarzuty.

Jak informuje Premium Times Nigeria, sędzia Akintayo Aluko nakazał Ogali złożyć zagraniczny paszport u rejestratora sądu. Będzie mogła opuścić miejsce tymczasowego aresztowania po spełnieniu wszystkich warunków ustalonych przez sąd.

Warunki kaucji

Aktorka musi przedstawić dwóch poręczycieli, z których każdy musi zagwarantować kwotę równoważną kaucji. Co najmniej jeden poręczyciel musi posiadać nieruchomość w stanie Lagos i przedłożyć dokumenty rejestracyjne działki poświadczone przez rejestratora dokumentów gruntowych.

Poręczycielem może być również wysokiej rangi krajowy działacz jej partii politycznej lub osoba ciesząca się autorytetem. Obaj poręczyciele muszą potwierdzić swoją zdolność finansową, mieszkać w granicach jurysdykcji sądu, przejść weryfikację u rejestratora oraz przedłożyć zaświadczenia o opłaceniu podatków za ostatnie trzy lata i po dwa aktualne zdjęcia paszportowe.

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Ograniczenia na czas postępowania

Sąd zakazał również Ogali zamieszczania publikacji elektronicznych, które mogłyby grozić, zastraszać lub nękać świadków oskarżenia. Sędzia nakazał jej złożyć zaprzysiężone zobowiązanie do właściwego zachowania i niedopuszczania do zakłóceń porządku na sali sądowej podczas postępowania.

Prokuratura wnioskowała o odmowę zwolnienia za kaucją, twierdząc, że aktorka celowo nie stawiła się na rozprawach 23 kwietnia i 9 czerwca, powołując się na chorobę. Strona oskarżenia przedstawiła zdjęcia, które — jak twierdziła — pokazują jej udział w wydarzeniach politycznych, wiecach, kampaniach, zgromadzeniach publicznych i protestach w tym okresie. Obrona utrzymywała, że wcześniejsze nieobecności Ogali były związane z jej stanem zdrowia.

Prawnik Marshal Abubakar poinformował sąd, że jego klientka przechodzi leczenie w szpitalu ogólnym w Ajegunle po operacji ginekologicznej. Wydając decyzję, sędzia oświadczył, że uwzględnił prawo oskarżonej do wolności osobistej, a także potrzebę ochrony świadków i zapewnienia przebiegu postępowania bez ingerencji.

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