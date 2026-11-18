Wyższy Sąd Krajowy w Hamm w Niemczech orzekł, że serwis streamingowy Dazn musi częściowo zwrócić abonentom opłacone składki. Sąd uwzględnił pozew Federalnego Związku Centrów Ochrony Konsumentów dotyczący kilku jednostronnych podwyżek cen obowiązujących subskrypcji w 2021 i 2022 roku, informuje Der Spiegel.

Kogo dotyczy orzeczenie

Zwrot pieniędzy będzie dotyczył wyłącznie abonentów, którzy przystąpili do pozwu zbiorowego, jeśli orzeczenie stanie się prawomocne. Według organizacji ochrony konsumentów do sprawy przyłączyło się 8 800 osób.

Kwota w każdym przypadku będzie zależeć od tego, jak długo dana osoba płaciła podwyższoną cenę. Przewidziano także naliczanie odsetek.

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Pozew dotyczył subskrypcji miesięcznych i rocznych. W szczególności Dazn podniósł miesięczną cenę abonamentu z 11,99 euro do 14,99 euro, a następnie z 14,99 euro do 29,99 euro.

Warunek dotyczący zmiany ceny uznano za nieważny

Sąd rozpatrywał postanowienie ogólnych warunków korzystania z Dazn, które pozwalało serwisowi jednostronnie korygować cenę. Warunek ten uznano za nieważny, ponieważ został sformułowany niejasno.

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Dazn i przedstawiciele konsumentów mogą wnieść skargę kasacyjną do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Niemiec. Jeśli orzeczenie stanie się ostateczne, strony muszą przedstawić pisemne propozycje ugody. W przypadku braku porozumienia sprawa przejdzie do dalszej procedury, w ramach której będzie rozpatrywana wypłata nadpłaconych środków.

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