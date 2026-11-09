Sąd w Rawalpindi w Pakistanie zezwolił policji na przetrzymywanie przez dwie doby w celu przesłuchania Ahsana, męża prezenterki telewizyjnej Rabii Ahsan, którą dzień wcześniej zastrzelono w domu w rejonie Gulshanabad. Jak informuje Dawn, policja uważa męża za głównego podejrzanego w sprawie.

Decyzja sądu

Policja doprowadziła podejrzanego przed magistrata Talata Waheeda i poprosiła o przekazanie go do dyspozycji śledczych w celu dalszego dochodzenia. Sąd uwzględnił wniosek, pozwalając śledczym przesłuchać Ahsana i wyjaśnić okoliczności śmierci prezenterki telewizyjnej.

Po upływie dwudniowego terminu policja musi ponownie doprowadzić podejrzanego przed sąd. Według publikacji sprawę zarejestrowano na komisariacie Saddar Bairuni na podstawie artykułu 302 pakistańskiego kodeksu karnego oraz sekcji 2-A rozporządzenia Pendżabu z 2015 roku zmieniającego przepisy o broni.

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Okoliczności sprawy

Miejski szef policji Hassan Suhera poinformował, że na ciele Rabii Ahsan stwierdzono ranę postrzałową poniżej szyi. Jej mąż został zatrzymany po skardze złożonej przez brata zmarłej.

Dzień wcześniej policja oświadczyła, że pracownik domowy przekazał funkcjonariuszom informacje o słowach męża prezenterki dotyczących rzekomo przypadkowego strzału. Rabia Ahsan wcześniej prowadziła program o bieżących wydarzeniach wraz z dziennikarzami Amirem Mateenem i Raufem Klasrą.

Pierwsza dama Pakistanu Asifa Bhutto-Zardari wyraziła głęboki żal z powodu śmierci prezenterki i zaapelowała o dokładne, bezstronne i przejrzyste śledztwo, aby ustalić fakty i pociągnąć odpowiedzialnych do odpowiedzialności.

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