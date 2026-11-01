Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie przyznał tymczasowe zwolnienie za kaucją dziesiątkom działaczy partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), którzy zostali zatrzymani na mocy rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego (MPO) po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w prowincji Chajber Pasztunchwa. Poinformował o tym Dawn.

Warunki tymczasowego zwolnienia

Skład sędziowski, w którym zasiadali Sahibzada Asadullah i Inamullah Khan, przyznał tymczasową ulgę w około 35 wnioskach złożonych przez Akbara Shaha i dziesiątki innych zatrzymanych. Większość z nich przetrzymywano w centralnym więzieniu w mieście Mardan.

Sąd zobowiązał wnioskodawców do przedstawienia dwóch poręczeń po 100 tys. rupii pakistańskich każde. Muszą one zostać zatwierdzone przez właściwych zastępców komisarzy okręgowych. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 12 listopada.

Zaskarżenie decyzji o zatrzymaniu

Działacze kwestionują nakazy ich zatrzymania, które w większości wydał prowincjonalny departament spraw wewnętrznych na podstawie artykułu 3 rozporządzenia Zachodniego Pakistanu o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku.

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Sąd podkreślił, że postanowienie tymczasowe nie oznacza oceny legalności nakazów zatrzymania ani nie przesądza, czy wnioskodawcom przysługuje ostateczne uwzględnienie wniosków. Wszystkie kwestie, w tym dotyczące dopuszczalności wniosków, pozostają otwarte do dalszego rozpatrzenia.

Skład sędziowski zobowiązał także właściwych zastępców komisarzy okręgowych do przedstawienia raportów wyjaśniających przyczyny i okoliczności zatrzymania działaczy. Sąd zaznaczył, że raporty te nie wpłynęły mimo wcześniejszych zarządzeń.

Prawnicy wnioskodawców twierdzili, że nakazy zatrzymania były jednolite i nie zawierały konkretnych podstaw, opisów poszczególnych incydentów ani indywidualnych działań zatrzymanych. Sąd uwzględnił także trzy wcześniejsze wnioski, w których innym zatrzymanym przyznano podobne tymczasowe zwolnienie na takich samych warunkach poręczenia.

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