Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie zażądał odpowiedzi od rządu prowincji Chajber Pasztunchwa oraz wysokich rangą funkcjonariuszy policji, w tym generalnego inspektora policji, w sprawie przetrzymywania szefa rządu prowincji Sohaila Afridiego i innych przedstawicieli PTI. Skład sędziowski wyznaczył rozpoznanie kilku skarg na 3 listopada; do tego dnia pozwani mają złożyć odpowiedzi, informuje Dawn.

Zaginięcia po wprowadzeniu rządów gubernatorskich

Afridiego nie widziano od 11 października, kiedy w Chajber Pasztunchwie wprowadzono rządy gubernatorskie i stan wyjątkowy. Następnego dnia federalny minister potwierdził, że Afridi i niektórzy członkowie jego gabinetu są objęci prewencyjnym zatrzymaniem. Władze nadal nie ujawniły miejsca pobytu innych polityków, o których zatrzymaniu lub aresztowaniu informuje PTI.

Skargi dotyczą również zaginięcia przewodniczącego zgromadzenia prowincjonalnego Babara Saleema Swatiego, deputowanych do Zgromadzenia Narodowego Junaida Akbara i dr. Amjida Alego, ministra prowincjonalnego Amjida Alego Khana, deputowanych do zgromadzenia prowincjonalnego Ikramullaha i Aurangzeba Khana, a także byłego głównego ministra Gilgit-Baltistanu Muhammada Khalida Khurshida.

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Żądania wnioskodawców

Brat Afridiego, Muhammad Amir, złożył skargę, w której oświadczył, że jego brat został uprowadzony z rezydencji szefa rządu prowincji. Jego adwokat Bashir Wazir twierdził w sądzie, że 11 października około godziny 14:00 Afridi został bezprawnie zatrzymany w rezydencji, a następnie wywieziony stamtąd przez nieznanych uzbrojonych mężczyzn w maskach w obecności komendanta policji w Peszawarze.

Amir wnosi o ustalenie miejsca pobytu, stanu i statusu prawnego Afridiego. Jeśli przebywa on w areszcie, wnioskodawca prosi o doprowadzenie go przed sąd w celu sprawdzenia legalności zatrzymania. Domaga się również raportu o okolicznościach zdarzenia, środkach bezpieczeństwa w rezydencji i działaniach policji.

Kuzyn Babara Saleema Swatiego złożył podobną skargę. Jego adwokat Inam Yousafzai oświadczył, że 11 października około godziny 19:00 przewodniczący został rzekomo uprowadzony z budynku zgromadzenia prowincjonalnego przez nieznanych uzbrojonych mężczyzn w maskach. Wnioskodawcy proszą o zabezpieczenie i sprawdzenie nagrań z kamer monitoringu, dzienników bezpieczeństwa i innych materiałów, a także o zarejestrowanie zawiadomienia o przestępstwie oraz przeprowadzenie bezstronnego śledztwa w sprawie doniesień o uprowadzeniu, zaginięciu i bezprawnym przetrzymywaniu.

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