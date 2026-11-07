Skład orzekający Wysokiego Sądu w Peszawarze w Bannū w Pakistanie udzielił tymczasowej ochrony dwóm urzędnikom, którzy kwestionują uprawnienia władz prowincjonalnych do przenoszenia, powoływania na stanowiska i zawieszania pracowników. Sąd wstrzymał zarządzenia o zawieszeniu regionalnego urzędnika miejskiego Bannū Atikura Rehmana Balocha oraz o przeniesieniu Inamullaha, zastępcy dyrektora departamentu samorządu lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Informuje o tym Dawn.

Tymczasowa decyzja sądu

Sprawy rozpatrywał skład orzekający złożony z sędziów Sabitullaha Khana i Aurangzeba Khana. Sąd nakazał utrzymanie obecnego stanu w obu sprawach do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Sąd skierował także zawiadomienia wstępne do pozwanych, w tym administratora Sekretariatu Rozwoju Terytoriów, sekretarza i dyrektora generalnego samorządu lokalnego, a także innych właściwych organów. Zobowiązano ich do przedstawienia wyjaśnień w ciągu dwóch tygodni.

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Stanowisko powodów

Adwokat urzędników Pir Hamidullah Shah oświadczył, że 11 października prezydent Pakistanu wprowadził stan wyjątkowy i rządy gubernatorskie w prowincji Chajber Pasztunchwa zgodnie z artykułami 232 i 234 konstytucji. Według niego następnie rząd federalny przekazał administracyjną i operacyjną kontrolę nad 12 wyznaczonymi okręgami, w tym Bannū, Sekretariatowi Rozwoju Terytoriów, którego administratorem mianowano dodatkowego głównego sekretarza.

Obrona twierdzi, że federalne zarządzenie przyznało premierowi uprawnienia do przenoszenia i powoływania na stanowiska pracowników prowincjonalnych w tych okręgach. Jednocześnie, według adwokata, sekretarz samorządu lokalnego zawiesił Balocha 30 października, a dyrektor generalny departamentu samorządu lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich przeniósł Inamullaha do dyrekcji generalnej 15 października.

Adwokat uważa, że decyzje te podjęto z naruszeniem federalnego zarządzenia i bez zgody właściwego organu. Sąd wezwał również na kolejne posiedzenie zastępcę prokuratora generalnego Taja Mohammada Khana oraz dodatkowego rzecznika generalnego Zahidula Haqa.

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