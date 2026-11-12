W Korei Południowej sąd nakazał agencji Ador przedłożyć umowy reklamowe w sprawie o odszkodowanie w wysokości 33,1 mld wonów, czyli 24,8 mln dolarów. Dokumenty są potrzebne do oceny szkód zgłoszonych przez agencję w sporze z byłą członkinią NewJeans Danielle, jej matką oraz byłą dyrektorką generalną Ador Min Hee-jin, informuje Korea Herald.

Spór o dokumenty

Na siódmej rozprawie przedstawiciele pozwanych ponownie podnieśli kwestię nieprzedłożenia przez Ador umów reklamowych. Ich zdaniem brak dokumentów opóźnia postępowanie i może przesunąć powrót Danielle do pracy w branży rozrywkowej. Ador powołało się na ograniczenia dotyczące poufności.

Sąd nakazał przedłożenie dokumentów bez opóźniania oceny wysokości szkód. Oczekuje się, że rozprawy zakończą się w styczniu. Strona Danielle argumentowała, że długotrwały proces pozostawia jej karierę w niepewnej sytuacji. Jednocześnie przypuszczenie, że Ador celowo opóźnia sprawę, pozostaje sporne: umowa Danielle została już rozwiązana, a postępowanie sądowe nie zabrania jej bezpośrednio wznowienia kariery.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne pozwy i umowy NewJeans

Spór toczy się przed wydaniem przez sąd pierwszej instancji orzeczenia w innym pozwie o 2 mld wonów, który Belift Lab, spółka zależna Hybe, wytoczył przeciwko Min Hee-jin. Wytwórnia twierdzi, że jej oskarżenia, iż grupa Illit skopiowała styl NewJeans, zaszkodziły jej reputacji. Min Hee-jin utrzymuje, że wyrażała uzasadnione zastrzeżenia dotyczące podobieństw twórczych.

Obie sprawy ponownie przyciągnęły uwagę po publikacji The New York Times z 5 listopada dotyczącej ekskluzywnych umów NewJeans, podpisanych, gdy wszystkie pięć członkiń było niepełnoletnich. W materiale poruszono kwestie ochrony młodych artystów, kar finansowych oraz wykorzystania głosów i wizerunków wykonawczyń.

Sąd w październiku 2025 roku potwierdził ważność ekskluzywnych umów członkiń z Ador, a decyzja weszła w życie po tym, jak nie złożyły one apelacji. Hybe oświadczyło, że postanowienia dotyczące kar są zgodne ze standardami rządowymi, a dodatkowa umowa zawierała ochronę dla nieletnich. Min Hee-jin kwestionuje wersję Hybe dotyczącą negocjacji, twierdząc, że zespół prawny spółki matki przygotowywał i redagował umowy oraz miał ostateczne uprawnienia do ich zatwierdzania.

Czytaj nas na