Sąd w Kraju Krasnodarskim państwa-agresora Rosji nakazał konfiskatę majątku pierwszego wicegubernatora regionu Igora Gałasa, jego krewnych oraz osób z nim powiązanych. Łączną wartość aktywów oszacowano na ponad 970 mln rubli, czyli 11,8 mln dolarów.

Pozew prokuratury

Jak podaje The Moscow Times, powołując się na Interfax i oświadczenie sądu, pozew złożyła Prokuratura Generalna Rosji — państwa-agresora. W sądzie oświadczono, że Gałas nabył aktywa, których wartość znacznie przewyższała jego zadeklarowane dochody. Według sądu urzędnik rejestrował majątek na krewnych, aby ukryć prawo własności, a także nielegalnie prowadził prywatną działalność gospodarczą osobiście i za pośrednictwem pośredników.

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63 nieruchomości i samochody

Sąd zaznaczył, że przez ponad 18 lat służby państwowej Gałas i powiązane z nim osoby zgromadzili 63 nieruchomości oraz samochody. Do pozwu wraz z Prokuraturą Generalną dołączyły Federalna Agencja Zarządzania Mieniem Państwowym Rosji oraz Federalna Służba Komorników.

Igor Gałas pracuje w administracji gubernatora Kraju Krasnodarskiego od 2015 roku, gdzie odpowiadał za finanse regionalne i politykę gospodarczą. W październiku 2025 roku został awansowany na stanowisko pierwszego wicegubernatora. W ciągu ostatniego roku postępowaniu karnemu podlegali także byli zastępcy gubernatora kraju: Andrij Korobka, Aleksandr Własow i Aleksandr Kainow.

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