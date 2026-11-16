Wachitowski Sąd Rejonowy w Kazaniu w Rosji, państwie-agresorze, ukarał polityczkę Julię Galjaminę grzywną w wysokości 2 tys. rubli za nieposłuszeństwo wobec policji na podstawie art. 19.3 rosyjskiego Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Poinformowała o tym Meduza, powołując się na projekt pomocy prawnej „Słowo obrony”.

Zatrzymanie na dworcu

Galjaminę zatrzymano na dworcu kolejowym w Kazaniu po południu 14 listopada. Początkowo policjanci sporządzili wobec niej protokół administracyjny za odmowę odblokowania telefonu.

Funkcjonariusze oświadczyli, że chcieli sprawdzić urządzenie, ponieważ uznali Galjaminę za osobę, która może być zaangażowana w działalność ekstremistyczną lub terrorystyczną. Jednocześnie polityczka nie figuruje w rejestrze terrorystów i ekstremistów prowadzonym przez Rosfinmonitoring.

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Galjamina przekazała, że przyjechała do Kazania jako turystka.

Wersje policji i polityczki

Zgodnie z protokołem polityczka wymachiwała rękami, chwytała policjantów za ubranie, odpychała ich i próbowała uciec. W dokumencie wskazano, że było to podstawą jej zatrzymania. Galjamina zaprzeczyła przedstawionej przez policję wersji wydarzeń.

Pozostawała na policji do rozprawy sądowej 16 listopada. Julia Galjamina była wcześniej radną rady municypalnej moskiewskiej dzielnicy Timiriaziewskiej. We wrześniu 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji wpisało ją do rejestru „zagranicznych agentów”.

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