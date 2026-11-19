Sąd federalny w Tampie na Florydzie zezwolił na kontynuowanie rozpatrywania większości roszczeń w pozwie o zniesławienie prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko The New York Times i wydawnictwu Penguin Random House. Sędzia Steven Merryday oddalił dwa punkty pozwu, ale nie zamknął sprawy w zakresie pozostałych roszczeń.

Decyzja sądu na Florydzie

Decyzję podjął sędzia federalny Steven Merryday, mianowany przez prezydenta George’a H. W. Busha. Sędzia zaznaczył, że pozostałe roszczenia w sposób wiarygodny zawierają twierdzenie, iż wypowiedzi oskarżające Trumpa o planowanie i popełnianie złożonych przestępstw mogły opierać się na niepełnych i minimalnych informacjach.

Trump twierdzi, że książka i publikacje gazety zawierały fałszywe, złośliwe i zniesławiające stwierdzenia. Według jego wersji materiały te miały na celu podważenie jego szans w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

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Jakie materiały kwestionuje Trump

Pozew dotyczy dwóch artykułów The New York Times oraz książki dziennikarza tej gazety Petera Bakera For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment. W pozwie Trump powołał się na 22 stwierdzenia z książki oraz 12 stwierdzeń z artykułów Susanne Craig i Russa Buettnera.

Materiały te poruszały kwestie roli Trumpa w stworzeniu reality show The Apprentice, jego spadku po ojcu, projektów biznesowych i dzieciństwa w Nowym Jorku. The New York Times i Penguin Random House zaprzeczyły oskarżeniom o zniesławienie. We wniosku o oddalenie sprawy oświadczyły, że pozew jest prawnie bezzasadny, nie wyjaśnia należycie zniesławiającego charakteru stwierdzeń oraz zawiera subiektywne oceny, których nie można udowodnić ani obalić. Przedstawiciele gazety, wydawnictwa i osobiści prawnicy Trumpa nie udzielili szybkich komentarzy.

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