Sędzia federalny w Bostonie ostatecznie zablokował plan administracji Trumpa, by ograniczyć do czterech lat okres pobytu w USA zagranicznych studentów i naukowców. Informuje o tym STAT News. Decyzja dotyczy w szczególności doktorantów i badaczy po doktoracie, dla których planowano wprowadzić czteroletnie ograniczenie.

Ostateczna decyzja sądu

Sędzia F. Dennis Saylor IV uznał tę zasadę za arbitralną i nieuzasadnioną, stanowiącą nadużycie uprawnień uznaniowych oraz niezgodną z prawem.

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Wcześniej Saylor tymczasowo wstrzymał obowiązywanie tej zasady na dzień przed tym, jak miała wejść w życie. Obecne postanowienie jest ostateczną decyzją w sprawie. Jednocześnie rządowe odwołanie od pierwotnej decyzji sądu nadal jest rozpatrywane.

Obawy uniwersytetów

Uniwersytety i przedstawiciele społeczności naukowej obawiali się, że czteroletni limit zniechęci zagranicznych studentów do podejmowania studiów doktoranckich w USA. Takie programy edukacyjne często trwają dłużej niż cztery lata.

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