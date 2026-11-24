Federalna ława przysięgłych na Brooklynie w USA uznała chińską firmę technologiczną Huawei za winną w 10 z 12 punktów oskarżenia w sprawie karnej. Chodzi między innymi o wprowadzanie banków w błąd w sprawie działalności w Iranie oraz kradzież tajemnic handlowych amerykańskich firm, informuje Cyprus Mail.

Jednocześnie przysięgli uniewinnili Huawei od zarzutu spisku w celu racketeeringu. Ten punkt zakładał, że firma działała jako przedsiębiorstwo przestępcze.

Proces i zarzuty

Proces trwał ponad dwa miesiące. Prokuratura powołała ponad 60 świadków, podczas gdy obrona — 15. Huawei i trzy powiązane z nią podmioty zostały łącznie oskarżone w 12 punktach, w tym o oszustwa bankowe i elektroniczne, naruszenie sankcji, spisek w celu kradzieży tajemnic handlowych oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości.

Prokuratorzy twierdzili, że firma wprowadziła w błąd banki HSBC, Standard Chartered i BNP Paribas w sprawie swoich operacji biznesowych w Iranie. Starali się również udowodnić, że Huawei przez dwie dekady uczestniczyła w spisku mającym na celu pozyskanie technologii amerykańskich firm, w tym kodu źródłowego Cisco dla routerów i technologii antenowej Quintel. Według oskarżenia Huawei zatrudniła także profesora, aby uzyskać dostęp do płytki drukowanej opracowanej przez CNEX.

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Sprawa Meng Wanzhou

Sprawa karna rozpoczęła się w 2018 roku. W grudniu tego roku w Kanadzie, na podstawie amerykańskiego nakazu, zatrzymano dyrektor finansową Huawei Meng Wanzhou — córkę założyciela firmy. Oskarżono ją o wprowadzenie pracownika HSBC w błąd w sprawie działalności Huawei w Iranie, co umożliwiło firmie przesyłanie dolarów do kraju i z kraju z naruszeniem sankcji USA.

Meng Wanzhou przez niemal trzy lata kwestionowała ekstradycję do USA, a następnie zawarła umowę o odroczeniu postępowania karnego i wróciła do Chin. Zarzuty wobec niej zostały wycofane. Podczas procesu prokuratorzy przedstawili również przysięgłym oświadczenie dołączone do tej umowy, w którym przyznała, że firma prowadziła działalność w Iranie nielegalnie.

Obrona Huawei utrzymywała, że HSBC i inne banki wiedziały o działalności firmy w Iranie i konkurowały o jej obsługę. Adwokat Brian Heberlig oświadczył, że prokuratura wybiórczo wykorzystała poszczególne epizody, próbując udowodnić istnienie 20-letniego spisku.

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