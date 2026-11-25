Sąd federalny w Waszyngtonie w USA wydał wstępny zakaz sądowy wykonywania nowych rozporządzeń prezydenta Donalda Trumpa, które miały ograniczyć prawo do obywatelstwa z urodzenia. Decyzję 25 listopada podjął sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Christopher R. Cooper.

Argumenty sądu

W 67-stronicowym memorandum Cooper zaznaczył, że klauzula obywatelstwa zawarta w 14. poprawce do Konstytucji USA gwarantuje obywatelstwo „praktycznie wszystkim dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych”. Sąd zakazał również władzom federalnym wykonywania sierpniowych rozporządzeń prezydenta, mających na celu zawężenie prawa do obywatelstwa z urodzenia oraz przeciwdziałanie tak zwanej turystyce porodowej.

Sędzia nakazał również zapobiec innym działaniom administracji, które mogłyby pozbawić uczestników pozwu zbiorowego obywatelstwa lub ograniczyć ich prawa. Według Coopera w interesie publicznym zawsze leży przestrzeganie przez agencje federalne Konstytucji i ustaw.

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Pozwy obrońców praw imigrantów

We wrześniu pozew przeciwko rozporządzeniom złożyły grupy broniące praw imigrantów, w tym Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich. Jak podaje The Hill, Cooper wskazał, że Sąd Najwyższy USA dwukrotnie potwierdził obywatelstwo dzieci urodzonych w kraju, z wyjątkiem niewielkiej liczby osób, które nie podlegają jurysdykcji prawa amerykańskiego.

We wrześniu sędzia federalna Deborah Boardman w stanie Maryland również wstępnie zablokowała te ograniczenia po wniosku dwóch innych organizacji broniących praw imigrantów. Wcześniej, w czerwcu, Sąd Najwyższy USA stosunkiem głosów 6 do 3 uchylił wcześniejsze rozporządzenie Trumpa dotyczące ograniczenia obywatelstwa z urodzenia.

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