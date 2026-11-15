Federalna sędzia Ana Reyes w USA tymczasowo zakazała administracji prezydenta Donalda Trumpa zamykania nadbrzeżnego East Potomac Park w Waszyngtonie na potrzeby przebudowy pola golfowego. Park, położony niedaleko Pomnika Jeffersona i około 3 km na południe od Białego Domu, ma pozostać otwarty dla odwiedzających, informuje Jerusalem Post.

Sąd wstrzymał planowane zamknięcie

W 30-stronicowym orzeczeniu wydanym w sobotę Reyes zablokowała plan rządu federalnego, aby zamknąć teren już w niedzielę. Trump wcześniej oświadczył, że park planowano zamknąć na 15 miesięcy, aby przekształcić jego infrastrukturę golfową w pole na poziomie mistrzowskim dla zawodowych graczy.

Sędzia uznała, że wyjaśnienia administracji dotyczące konieczności zamknięcia parku były pretekstem. Według jej ustaleń rząd naruszył co najmniej dwie ustawy federalne, próbując dotrzymać arbitralnie wyznaczonego terminu. Reyes zaznaczyła, że władze proponują bezterminowe zamknięcie zabytkowego parku, z którego codziennie korzystają mieszkańcy Waszyngtonu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozew organizacji zajmującej się ochroną zabytków

Pozew złożyła organizacja DC Preservation League, która zajmuje się ochroną zabytków. Twierdzi ona, że projekt przebudowy narusza federalne normy i przepisy. Wcześniej Reyes zakazała już Służbie Parków Narodowych wycinania drzew w parku lub dokonywania innych nieodwracalnych zmian bez uprzedniego powiadomienia powodów.

Jednocześnie sędzia wyjaśniła, że administracja nie jest zobowiązana do utrzymywania działalności obiektów golfowych na terenie parku. Jednak brak działalności golfowej nie może być powodem ograniczania odwiedzającym dostępu do East Potomac Park.

Park ma trzy pola golfowe z 36 dołkami, pole do minigolfa oraz utwardzoną pętlę, popularną wśród rowerzystów i biegaczy. Proponowana przebudowa przewidywała utworzenie jednego 18-dołkowego pola na poziomie mistrzowskim, na którym, według Trumpa, mogłyby odbywać się takie zawody jak US Open i Ryder Cup.

Czytaj nas na