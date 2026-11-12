Talliński Sąd Administracyjny nakazał Estonii wypłatę po 150 tys. euro biznesmenowi Parvelowi Pruunsildowi i politykowi Priitowi Humalowi. Odszkodowanie przyznano za szkodę niemajątkową w związku z niezapewnieniem przez państwo prawa powodów do prywatności i poufności ich komunikacji.

Jak informuje ERR News, sąd nakazał także zwrot powodom kosztów postępowania sądowego — odpowiednio 25 tys. euro i 8302,40 euro.

Konflikt z prawem UE

Pruunsild i Humal oświadczyli, że państwo estońskie przez lata bezprawnie wymagało od operatorów telekomunikacyjnych gromadzenia i przechowywania danych osobowych klientów. Sąd zaznaczył, że przepisy estońskiej ustawy o łączności elektronicznej, przewidujące powszechne i niewybiórcze gromadzenie oraz przechowywanie znacznych ilości danych, były sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Według sądu taka niezgodność istniała co najmniej od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2016 roku. Po wejściu w życie orzeczenia Sądu Najwyższego Estonii z 18 czerwca 2021 roku organy państwowe powinny były w pełni zdawać sobie sprawę, że tych przepisów nie można zgodnie z prawem stosować w kraju.

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Sąd wskazał, że władze powinny były zaprzestać wymagania stosowania tych przepisów, a instytucje państwowe — występowania o dane zgromadzone na ich podstawie. Jednocześnie władza ustawodawcza i wykonawcza przez ponad trzy lata nie usunęły niezgodności przepisów z prawem UE.

Wykorzystanie danych w sprawie karnej

Po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2021 roku organy wykonawcze nadal wysyłały nowe zapytania dotyczące danych zgromadzonych przez firmy telekomunikacyjne na podstawie przepisu, którego nie można było zgodnie z prawem stosować, oraz wykorzystywały uzyskane informacje w postępowaniach karnych — ustalił sąd.

Sąd uznał, że gromadzenie niektórych danych komunikacyjnych może być uzasadnione ochroną bezpieczeństwa narodowego i utrzymaniem porządku publicznego. Interesy te nie uzasadniają jednak powszechnego i niewybiórczego gromadzenia danych osobowych wszystkich użytkowników usług telekomunikacyjnych.

W sprawie Pruunsilda i Humala bezprawnie zgromadzone dane zostały później wykorzystane w postępowaniu karnym przeciwko nim. W chwili wydania orzeczenia przez sąd administracyjny ich uniewinnienie w tej sprawie było już prawomocne. Odwołanie od orzeczenia Tallińskiego Sądu Administracyjnego można wnieść do Tallińskiego Sądu Okręgowego do 14 grudnia.

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