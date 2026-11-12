W Toowoombie w Australii sąd magistracki odroczył do 29 stycznia dalsze postępowanie w sprawie zabójstwa Jany Armstrong. Odroczenie ma dać czas na doręczenie pozostałych materiałów dowodowych. W sprawie oskarżony jest 48-letni były taksówkarz Dharminder Singh, który pozostaje w areszcie.

Jak informuje ABC News, Singhowi postawiono zarzut zabójstwa, traktowanego jako przestępstwo związane z przemocą domową, a także podpalenia samochodu Armstrong. Osobno odpowiada on za naruszenie innego nakazu dotyczącego przemocy domowej oraz napaść. Adwokat Ramli Salehcon oświadczył, że jego klient nie przyznaje się do wszystkich zarzutów.

Spór o odrębne rozpoznanie sprawy

Obrońca wniósł o rozpoznanie zarzutów napaści i naruszenia nakazu oddzielnie od sprawy o zabójstwo. Wyjaśnił, że świadkowie w tych postępowaniach są również świadkami w sprawie o zabójstwo, a publikacja materiałów mogłaby zaszkodzić obronie jego klienta.

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Magistratka Kaina Morris odpowiedziała, że sprawy początkowo połączono na prośbę samego adwokata. Nie zgodziła się również z argumentem, że postępowanie dotyczące zabójstwa musi zostać zakończone przed innymi epizodami. Salehcon dodał, że ze względu na przetrzymywanie Singha w zakładzie karnym Woodford, położonym około dwie i pół godziny jazdy od Toowoombay, trudno jest mu uzyskiwać instrukcje od klienta.

Okoliczności sprawy

Janę Armstrong ostatni raz widziano żywą w jej domu w dzielnicy Newtown w ciągu dnia 7 lipca, po późnym śniadaniu z jej siostrą Faith Isaacs. O godzinie 6:00 8 lipca jej samochód znaleziono porzucony na środku ulicy około 500 metrów od domu, jednak kobiety tam nie było.

Ciało Armstrong zostało znalezione 12 lipca o 22:39 przez dwóch myśliwych polujących na dziki w stromym terenie buszu w pobliżu Redbank Creek, przy drodze Esk-Hampton, około 60 kilometrów od jej domu. W chwili śmierci jej syn miał cztery miesiące. Siostra zmarłej Faith Isaacs i jej mąż Michael byli obecni na posiedzeniu sądu; Faith Isaacs powiedziała, że dla rodziny ważne jest uczestnictwo w każdej rozprawie.

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