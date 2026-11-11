Sąd w Australii, po apelacji prokuratury, zwiększył karę więzienia dla mężczyzny, który przyznał się do pięciu zarzutów, w tym do nieprzyzwoitego czynu wobec dziecka. Nowy wyrok wynosi cztery lata i siedem miesięcy, a sąd orzekł, że wykonanie kary nie może zostać zawieszone do czerwca 2028 roku, informuje ABC News Australia.

Apelacja prokuratury

Poszkodowany Mike Worsman z Australii Południowej powiedział, że doznał przemocy seksualnej w Canberze w latach 90., gdy miał 12 lat. Sprawca miał wówczas 15 lat, a obecnie jest po czterdziestce.

W 2024 roku mężczyzna przyznał się do pięciu zarzutów, wśród których były nieprzyzwoite czyny. W ubiegłym roku sędzia Sądu Najwyższego Australijskiego Terytorium Stołecznego David Mossop skazał go na dwa lata i siedem miesięcy więzienia, przewidując możliwość zawieszenia kary po 16 miesiącach. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, po czym sąd ponownie rozpatrzył wymiar kary. Uzasadnienie decyzji apelacyjnej nie zostało jeszcze opublikowane.

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Reakcja poszkodowanego

Worsman oświadczył, że także nowy wymiar kary nie odpowiada wadze popełnionego czynu. Jak powiedział, postępowanie apelacyjne przyniosło dodatkową traumę jemu i jego rodzinie po siedmiu latach kontaktów z sądami i systemem wymiaru sprawiedliwości.

Zwrócił się do policji w 2019 roku, gdy dowiedział się, że na działaniach tego mężczyzny ucierpiała jeszcze jedna osoba. Worsman przeszedł pięciogodzinne przesłuchanie w Australii Południowej, jednak, jak powiedział, sprawę przekazano Australijskiej Policji Federalnej na Australijskim Terytorium Stołecznym dopiero 18 miesięcy później. Po ponownym przesłuchaniu czekał również, aż mężczyzna odbędzie karę w Australii Południowej, aby mógł stanąć przed sądem w Canberze.

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