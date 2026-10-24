Sąd w Ekwadorze nakazał aresztowanie opozycyjnej polityczki Luisy González, która jest objęta śledztwem w sprawie domniemanego prania pieniędzy związanego z finansowaniem kampanii prezydenckiej w 2023 roku. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Prokuraturę Generalną kraju.

Sprawa finansowania kampanii

Postępowanie pod nazwą Laberinto dotyczy domniemanych naruszeń przy finansowaniu kampanii prezydenckiej ruchu Rewolucja Obywatelska w 2023 roku. Według śledczych środki, które mogły być powiązane z nielegalnym handlem paliwem, wykorzystywano do opłacania reklamy wyborczej i innych wydatków kampanijnych.

Prokuratorzy sprawdzają pochodzenie i zasadność wpłat, a także płatności, które, według ich danych, mogły nie zostać właściwie zgłoszone organom wyborczym. Prokuratura twierdzi, że od maja do października 2023 roku przez sieć firm mogło zostać przetransferowanych około 500 tys. dolarów na finansowanie reklamy wyborczej.

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Środki zapobiegawcze

Wraz z González sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec byłego ustawodawcy Santiago Díaza i Onfre. Wobec Moliny zastosowano inne ograniczenia: osoba ta ma trzy razy w tygodniu stawiać się przed władzami, pozostać w Ekwadorze i nosić elektroniczną bransoletę.

Według lokalnego wydania Primicias González została zatrzymana 22 października podczas operacji w prowincji Manabí. Formalne śledztwo potrwa 90 dni. González, która reprezentowała Rewolucję Obywatelską w wyborach prezydenckich w 2023 i 2025 roku, odrzuciła zarzuty i nazwała sprawę prześladowaniem politycznym. Oskarżenia pozostają twierdzeniami śledztwa, a osoby objęte sprawą są uznawane za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

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