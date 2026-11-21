Sąd w Rzymie zezwolił byłemu kapitanowi wycieczkowca Costa Concordia, Francesco Schettino, na odbycie pozostałej części kary w formie prac społecznych na warunkach probacji. Po ponad dziewięciu latach więzienia 66-letni Schettino został zwolniony z rzymskiego więzienia Rebibbia, informuje Tagesschau.

Pozostała część kary na probacji

Włoskie media, powołując się na prawniczkę Schettino, podały, że sędziowie uwzględnili jego właściwe zachowanie oraz działania resocjalizacyjne. W poprzednich latach pozwalano mu już pracować poza zakładem w ciągu dnia. Zajmował się między innymi digitalizacją materiałów sądowych.

Schettino może teraz nocować w domu, jednak będzie pozostawał pod ścisłym nadzorem organów probacyjnych. W razie naruszenia ustalonych warunków może zostać natychmiast odesłany do więzienia.

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Katastrofa w pobliżu wyspy Giglio

Schettino odbywał karę za katastrofę Costa Concordia, do której doszło 13 stycznia 2012 roku w pobliżu toskańskiej wyspy Giglio. Według publikacji skierował statek zbyt blisko wyspy podczas ryzykownego manewru powitalnego. Liner uderzył w skałę i przewrócił się.

W wyniku wypadku zginęły 32 osoby, w tym 12 obywateli Niemiec. Schettino wywołał również oburzenie, opuszczając tonący statek, gdy na pokładzie na ratunek wciąż czekały setki pasażerów. Został prawomocnie skazany na 16 lat i jeden miesiąc więzienia; odbywanie kary rozpoczął w maju 2017 roku.

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