W Australii Sąd Magistracki w Wangaratta wyznaczył na 4 lutego 2027 roku rozprawę proceduralną w sprawie 43-letniego Brendana Nugenta. Postawiono mu zarzuty niebezpiecznej jazdy skutkującej ciężkimi obrażeniami, umyślnego spowodowania ciężkich obrażeń oraz spowodowania obrażeń u funkcjonariusza Wspólnoty w związku z domniemanym atakiem na posłankę Helen Haines.

Podczas pierwszego posiedzenia Nugent nie zabrał głosu ani nie przedstawił swojego stanowiska wobec zarzutów. Sąd pozostawił go w areszcie, po czym mężczyznę przewieziono do więzienia Melbourne Assessment Prison. Tego dnia nie złożono wniosku o zwolnienie za kaucją, informuje ABC News.

Materiały śledztwa

Sędzia Allison Vaughan wyznaczyła policji termin do 24 grudnia na przekazanie obronie materiałów dowodowych. Adwokat Nugenta, Chirag Patel, poinformował sąd, że jego klient cierpi na rzadkie schorzenie neurologiczne. Sąd nakazał zbadanie Nugenta przez lekarza.

Sprawą zajmuje się Specjalny Wydział Śledczy policji stanu Wiktoria. Materiały mogą zawierać protokoły przesłuchań policyjnych, zeznania świadków, nagrania z kamer monitoringu, dane z telefonów komórkowych i komputerów, a także informacje o połączeniach z sieciami komórkowymi. Policja może kontynuować śledztwo i uzupełniać materiały po upływie wyznaczonego terminu.

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Zarzuty i dalsze postępowanie

Nugentowi postawiono również zarzuty posiadania i uprawy konopi indyjskich. Po rozpoczęciu postępowania sądowego policja może dodawać, zmieniać lub wycofywać zarzuty.

Główny komisarz policji stanu Wiktoria Mike Bush, odpowiadając na pytanie o możliwy zarzut usiłowania zabójstwa, powiedział, że jest to „zawsze rozważane”, a śledztwo musi ustalić i zweryfikować dowody. Według ABC News umyślne spowodowanie ciężkich obrażeń zagrożone jest maksymalną karą do 20 lat więzienia, a niebezpieczna jazda skutkująca ciężkimi obrażeniami — do pięciu lat.

Oczekuje się, że sprawa może być rozpatrywana przez Sąd Okręgowy stanu Wiktoria. Jeśli policja postawi zarzut usiłowania zabójstwa, wątki związane z domniemanym atakiem mogą zostać przekazane do Sądu Najwyższego stanu Wiktoria.

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