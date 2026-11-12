Sąd Apelacyjny stanu Wiktoria w Australii utrzymał zakaz publikacji części dowodów w sprawie Erin Patterson, skazanej za zabójstwo trzech krewnych i usiłowanie zabójstwa jeszcze jednej osoby. Sąd uznał, że ujawnienie tych materiałów mogłoby zaszkodzić rzetelności ewentualnego ponownego procesu, jeśli Patterson uzyska specjalne zezwolenie na zaskarżenie wyroku przed Sądem Najwyższym Australii.

Jak podaje ABC News, w zredagowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że dowody są złożone i niejednoznaczne. Jednocześnie, zdaniem sędziów, ich publikacja mogłaby przyciągnąć znaczną uwagę i stworzyć rzeczywiste oraz istotne ryzyko uprzedzeń wśród potencjalnych ławników podczas możliwego ponownego procesu.

Sędziowie podkreślili również, że jest to wyjątkowa sprawa, a decyzja nie oznacza automatycznego utajniania spornych niedopuszczalnych dowodów w innych postępowaniach.

Dowodów nie pokazano ławie przysięgłych

Materiały te planowano wykorzystać podczas procesu w 2025 roku, gdy Patterson oskarżono o zabójstwo Dona Pattersona, Gail Patterson i Heather Wilkinson, a także o usiłowanie zabójstwa pastora Iana Wilkinsona. Ian Wilkinson przeżył obiad w Leongatha, podczas gdy jego żona Heather oraz krewni Patterson, Don i Gail, zmarli.

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W połowie rozpraw sędzia Christopher Beale uznał te dowody za niedopuszczalne po dodatkowych argumentach prawnych, dlatego nie przedstawiono ich ławie przysięgłych. Po wydaniu wyroku skazującego sędzia zakazał publikacji materiałów na czas rozpatrywania apelacji przez Sąd Apelacyjny Wiktorii.

Zakaz będzie obowiązywał do decyzji w sprawie odwołania

W ubiegłym miesiącu Sąd Apelacyjny oddalił wszystkie siedem podstaw apelacji Patterson i zmienił orzeczoną karę na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sędziowie określili przestępstwa jako wyjątkowo bezwzględne i wyrachowane.

Media zwróciły się o uchylenie zakazu po zakończeniu apelacji, jednak sąd uznał, że potencjalni ławnicy nie powinni wiedzieć o tych dowodach. Ograniczenie zostanie zniesione, jeśli Patterson nie złoży do 27 listopada wniosku o specjalne zezwolenie na odwołanie do Sądu Najwyższego.

W 2025 roku sąd uchylił już inne zakazy dotyczące materiałów wyłączonych z procesu. Wśród nich były niepotwierdzone twierdzenia o rzekomej próbie zabicia przez Patterson jej męża, z którym żyje osobno, Simona Pattersona. Zaprzeczała temu, a oskarżenie wycofało te twierdzenia.

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