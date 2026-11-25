Sudan nie znalazł się w nowym składzie afrykańskich przedstawicieli w Radzie Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Konferencja Państw-Stron zatwierdziła listę obejmującą Maroko, Angolę, Kamerun, Tanzanię i Tunezję, informuje The National.

Nowy skład zastąpi poprzednią reprezentację, w której znajdowały się sudańskie władze powiązane z armią. Decyzję podjęto w czasie, gdy Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej rozpatruje zarzuty dotyczące użycia broni chemicznej przez Sudańskie Siły Zbrojne w wojnie przeciwko paramilitarnym Siłom Szybkiego Wsparcia.

Rozpatrywanie zarzutów

Dyrektor generalna organizacji Sabrina Dallafior oświadczyła, że sytuacja w Sudanie jest rozpatrywana przez Radę Wykonawczą. Jak powiedziała, niektóre państwa członkowskie zażądały wyjaśnień zgodnie z jednym z artykułów Konwencji o zakazie broni chemicznej.

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Dallafior poinformowała, że spotkała się z przedstawicielami Sudanu i zaoferowała pomoc techniczną przy krajowym dochodzeniu. Organizacja oczekuje na jego wnioski. Wezwała również państwa członkowskie do przekazywania sekretariatowi wszelkich istotnych dowodów, także poufnie.

Oświadczenia USA i doniesienia mediów

W styczniu 2025 roku The New York Times podał, że amerykańscy urzędnicy doszli do wniosku, iż sudańska armia co najmniej dwukrotnie użyła broni chemicznej przeciwko Siłom Szybkiego Wsparcia w 2024 roku. W maju 2025 roku Waszyngton oficjalnie ustalił, że rząd Sudanu użył broni chemicznej z naruszeniem prawa międzynarodowego, i ogłosił sankcje.

Dalsze śledztwa The New York Times i The Washington Post we wrześniu opisywały prawdopodobny program opracowywania broni chemicznej przez armię pod dowództwem generała Abdela Fattaha al-Burhana. Wojna między armią a Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od kwietnia 2023 roku. Według organizacji humanitarnych w konflikcie zginęło co najmniej 59 tysięcy osób, około 14 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia domów, a część kraju objął głód.

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