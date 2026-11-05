Sudan nakazał zamknięcie konsulatu Etiopii we wschodnim mieście Gedaref i dał jego personelowi dyplomatycznemu 48 godzin na opuszczenie kraju. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na sudańskie media.

Odpowiedź na działania Etiopii

Sudański portal Al-Zawiya Net podał, że decyzję podjęto po zamknięciu przez władze Etiopii konsulatu Sudanu w Assosie. Strona etiopska nakazała również sześciu sudańskim dyplomatom opuścić kraj w tym samym terminie.

Stacja Tayba TV, powołując się na lokalne media i źródło w rządzie Sudanu, również poinformowała o zamknięciu etiopskiego konsulatu. Według tych danych Chartum działał na zasadzie wzajemności w obliczu pogarszających się stosunków dyplomatycznych między sąsiednimi państwami.

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Wzajemne oskarżenia

Stosunki między Sudanem a Etiopią pogorszyły się z powodu wzajemnych oskarżeń o wspieranie ugrupowań zbrojnych. Sudańska armia 3 listopada oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej zestrzeliły nad stanem Nil Błękitny strategiczny dron, który — jak twierdziła — wleciał w przestrzeń powietrzną kraju od strony Etiopii. Wojsko nie wskazało operatora drona, a władze Etiopii nie skomentowały wówczas tych doniesień.

Wcześniej Sudan oskarżał Etiopię o pozwalanie paramilitarnym Siłom Szybkiego Wsparcia na wykorzystywanie jej terytorium do ataków dronowych na infrastrukturę cywilną. Chartum składał skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej. Jednocześnie Etiopia oskarża Sudan o wspieranie rebeliantów w północnym regionie Tigraj. Państwa prowadzą również długotrwały spór o przygraniczny obszar Al-Faszaga, gdzie wcześniej dochodziło do starć między siłami sudańskimi i etiopskimi.

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