Rząd Sudanu zaprzeczył, że siły zbrojne kraju były zaangażowane w atak dronem na targ w spornym regionie Abyei na granicy z Sudanem Południowym. Według lokalnych i medycznych źródeł w ataku zginęło ponad 150 osób. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

W oświadczeniu opublikowanym w czwartek wieczorem sudańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło żal z powodu śmierci cywilów i kategorycznie odrzuciło jakikolwiek związek Sudańskich Sił Zbrojnych z tym incydentem. Jednocześnie sudańskie wojsko opublikowało na Facebooku zdjęcia, które, jak twierdzi, pokazują uderzenia w stanowiska dowodzenia paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia w rejonie Abyei.

Reakcja Sudanu Południowego i organizacji międzynarodowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu Południowego wezwało ambasadora Sudanu w Dżubie na znak protestu. Abyei, bogaty w ropę region, pozostaje przedmiotem sporu między Sudanem a Sudanem Południowym od czasu uzyskania przez ten ostatni niepodległości w 2011 roku; stacjonują tam siły pokojowe ONZ UNISFA.

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Sekretarz generalny ONZ António Guterres potępił ataki dronów w Abyei, do których doszło w poniedziałek i które pochłonęły życie dziesiątek cywilów, w tym kobiet i dzieci. Wezwał Chartum i Dżubę do niedopuszczenia do kolejnych uderzeń oraz przestrzegania zdemilitaryzowanego statusu regionu. Przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Mahmoud Ali Youssouf również potępił ataki, powołując się na lokalne i medyczne doniesienia o ponad 150 zabitych.

Oświadczenia stron konfliktu

Sudańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że atak nosi cechy podobne do napaści, za które władze obarczają odpowiedzialnością Siły Szybkiego Wsparcia. Resort wspomniał o uderzeniu na siedzibę sił pokojowych ONZ w Kadugli w grudniu 2025 roku oraz atakach na konwoje humanitarne. Oficer sudańskiej armii powiedział również Associated Press, że uderzenia rzekomo były wymierzone w ciężarówki z paliwem zmierzające do Sił Szybkiego Wsparcia, a nie w cywilów. Dowództwo wojskowe oficjalnie nie przyznało się do odpowiedzialności za atak.

Równoległy rząd kierowany przez Siły Szybkiego Wsparcia i znany jako Tasis z kolei oskarżył sudańską armię o przeprowadzenie ataku dronem na szpital w Ed-Daein, stolicy Darfuru Wschodniego. Według jego wersji zginęły trzy osoby, a dziesiątki kolejnych zostały ranne.

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