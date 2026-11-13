Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego formalnie zamknęli część śledztwa w sprawie Afganistanu, w ramach której rozpatrywano zarzuty dotyczące możliwych zbrodni amerykańskich wojskowych. Odrębne postępowanie sądu będzie nadal koncentrować się na działaniach talibów od 2021 roku, informuje Defense News.

Jaką część sprawy zamknięto

Izba sędziów zamknęła również kierunek śledztwa dotyczący ugrupowania Państwo Islamskie – Chorasan (ISIS-K). Śledztwo w sprawie zarzutów o możliwe zbrodnie amerykańskich wojskowych faktycznie nie posunęło się naprzód od 2021 roku.

W tym roku sędziowie polecili Biuru Prokuratora podzielić afgańskie śledztwa na dwa odrębne postępowania. Jedno dotyczy domniemanych zbrodni talibów po 2021 roku. Drugie obejmowało pierwotne śledztwo dotyczące Afganistanu, w tym zarzuty o możliwe zbrodnie wojenne amerykańskich wojskowych, a następnie skoncentrowało się na ISIS-K.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apelacja prokuratora

Sędziowie wyjaśnili decyzję tym, że prokuratorzy nie wykazali możliwości skutecznego badania zarzutów o zbrodnie w Afganistanie poza postępowaniem dotyczącym talibów. Jednocześnie nakazy aresztowania czterech przywódców afgańskich talibów pozostają w mocy.

Biuro Prokuratora poinformowało Reutersa, że zaskarżyło decyzję, nie podając dalszych szczegółów. Zamknięcie części sprawy nie zmienia Statutu Rzymskiego MTK: przewiduje on, że sąd może ścigać osoby oskarżone o zbrodnie popełnione na terytorium państw stron MTK.

Czytaj nas na