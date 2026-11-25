Sędziowie Sądu Okręgowego w Jerozolimie w Izraelu zalecili ponowne rozpatrzenie zarzutu łapówkarstwa wobec pełniącego obowiązki premiera Benjamina Netanjahu. Zdaniem sędziów prawdopodobieństwo wyroku skazującego w jednej z trzech spraw przeciwko politykowi jest niskie, informuje BBC News.

Wątpliwości sędziów dotyczące spraw

Chodzi o sprawę 4000, w której Netanjahu jest oskarżony o rzekome przyznawanie państwowych preferencji w zamian za pozytywne relacje w mediach. Według izraelskich mediów sędzia Riwka Friedman-Feldman powiedziała prokurator generalnej Gali Baharaw-Miarze, że szanse na skazanie są tak niskie, iż sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia.

Sędziowie podali również w wątpliwość, czy działania Netanjahu w sprawie 2000 osiągają próg przestępstwa. Sprawa ta dotyczy innego domniemanego porozumienia z magnatem medialnym. Jednocześnie w sprawie 1000 sędziowie nie wykluczyli możliwości wyroku skazującego i zaproponowali prokuraturze rozważenie możliwości zawarcia ugody w tej sprawie.

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Stanowisko Netanjahu

W sprawie 1000 Netanjahu zarzuca się działania na rzecz australijskiego miliardera po otrzymaniu od niego cygar i szampana. Netanjahu zaprzecza wszystkim zarzutom. Po oświadczeniach sędziów wezwał do natychmiastowego zakończenia procesu, nazywając sprawy przeciwko sobie sfabrykowanymi.

Netanjahu postawiono zarzuty w 2019 roku. Rozpatrywanie spraw przedłużało się, w szczególności z powodu wojny w Gazie, a liczbę posiedzeń ograniczano ze względów bezpieczeństwa. Gali Baharaw-Miara oświadczyła, że rozważy rekomendacje sędziów.

Netanjahu pozostaje również objęty nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w związku z podejrzeniami o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie, którym zaprzecza.

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