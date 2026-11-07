W Polsce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że prezes instytucji Bogdan Święczkowski w 2026 roku nie rozpoznał, nie był sędzią sprawozdawcą i nie wydał ani jednego orzeczenia w sprawach dotyczących skarg konstytucyjnych obywateli. Nagranie z wystąpieniem sędzi opublikowano na oficjalnej stronie trybunału, informuje Interia.

Skarga bez biegu od 2019 roku

W nagraniu Korwin-Piotrowska opowiedziała o skardze konstytucyjnej złożonej w styczniu 2017 roku. Według niej od 2019 roku w tej sprawie nic się nie działo. Zaznaczyła, że w 2022 roku Święczkowski został przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie, a w 2024 roku objął stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia uważa, że Święczkowski nie wypełnił obowiązków dotyczących sprawnego i właściwego rozpatrywania spraw ani jako przewodniczący składu orzekającego, ani jako prezes trybunału. Według niej jako sędzia sprawozdawca wydał cztery orzeczenia — wyłącznie w sprawach z wniosków prezydenta i Krajowej Rady Sądownictwa w jej poprzednim składzie.

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Kontrola materiałów spraw

Korwin-Piotrowska oświadczyła, że sytuacja musi się zmienić. Według niej sędziowie już analizują materiały spraw i planują konsekwentnie nadawać im właściwy bieg, aby zagwarantować ochronę praw i wolności obywateli. Powiedziała również, że przyszłe orzeczenia mogą stać się podstawą do wznowienia postępowań.

30 października przedstawiciele grupy sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowali, że Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, ogłosiła, iż kieruje trybunałem. Według nich wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu uprawnień przez Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski odpowiedział, że jest jedynym administratorem budynku trybunału, a decyzje osób, które nazwał uzurpatorami, są niezgodne z prawem.

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