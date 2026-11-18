Sędzia w Niemczech zaproponował zakończenie postępowania w sprawie prania pieniędzy przeciwko domniemanemu operatorowi pirackiego serwisu Movie2k. Warunkiem jest przekazanie 40 tys. bitcoinów i wypłata 38 mln euro odszkodowania potencjalnym poszkodowanym, informuje CoinDesk, powołując się na niemieckiego nadawcę publicznego MDR.

Warunki propozycji

Według szacunków prokuratury oskarżony, określany w publicznych doniesieniach jako Josef F., nadal posiada 56 tys. BTC. Przy kursie około 64 tys. dolarów za bitcoina zasób ten wyceniano na około 3,57 mld dolarów. Przekazanie 40 tys. BTC oznaczałoby rezygnację z kryptowaluty o wartości około 2,5 mld dolarów; do jego dyspozycji pozostałoby około 16 tys. BTC.

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Przebieg postępowania

W kwietniu sędzia Sądu Krajowego w Lipsku Carsten Nickel już dopuszczał możliwość kary w zawieszeniu, jeśli oskarżony przyzna się do winy i zapewni śledczym dostęp do kolejnych 57 tys. bitcoinów. Później sędzia zakwestionował, czy wszystkie te monety zostały nabyte za środki nielegalnego pochodzenia.

Prokuratura twierdzi, że oskarżony zainwestował w bitcoina miliony euro przychodów reklamowych Movie2k przed zamknięciem serwisu w 2013 roku. Gdy proces rozpoczął się w lutym, sąd uznał, że zarzuty naruszenia praw autorskich są zbyt stare, by można było je ścigać. Obrona i prokuratura analizują zaproponowane warunki; rozprawy mają zostać wznowione 3 grudnia i, według MDR, mogą zakończyć się przed Bożym Narodzeniem, jeśli strony osiągną porozumienie.

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