W Waszyngtonie federalna sędzia Ana C. Reyes ostrzegła administrację prezydenta USA Donalda Trumpa przed możliwymi sankcjami lub postępowaniem w sprawie obrazy sądu w związku z rzekomym niszczeniem dokumentów dotyczących prezydenckich projektów przebudowy stolicy, w tym planów wobec East Potomac Golf Links i przyległego parku. Jak podaje The Independent, sędzia oświadczyła, że rozpocznie odpowiednie postępowanie „w zeptosekundę”, jeśli zobaczy wiarygodne dowody zniszczenia materiałów.

Oświadczenia sygnalistów i stanowisko Demokratów

Ostrzeżenie Reyes padło po doniesieniach sygnalistów przekazanych demokratycznym członkom Kongresu. Twierdzą oni, że urzędnicy administracji rzekomo niszczą dokumenty dotyczące prezydenckich projektów w Waszyngtonie. Demokraci wezwali urzędników do zachowania istniejących zbiorów dokumentów, ustalenia i przywrócenia usuniętych informacji oraz wstrzymania praktyk niszczenia lub usuwania danych.

Departament Sprawiedliwości USA oświadczył w piśmie procesowym, że nie ma „uzasadnionych podstaw” do przeprowadzenia kontroli etycznej w tej sprawie. Wcześniej Reyes wyznaczyła byłego federalnego prokuratora do zbadania działań rządu, w tym ustalenia, czy urzędnicy nie wprowadzili sądu w błąd oraz czy nie naruszyli norm etycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór o zamknięcie pola

Pozew dotyczący East Potomac Golf Links złożyły grupy ekologiczne i golfiści, którzy próbują powstrzymać zamknięcie terenu. Ich zdaniem argumenty administracji dotyczące bezpieczeństwa parku są pretekstem do zamknięcia popularnego publicznego pola i przekształcenia go w ekskluzywny obiekt.

W ubiegłym miesiącu Trump napisał w Truth Social, że pole zostanie zamknięte na około 15 miesięcy z powodu przebudowy. Początkowo przedstawiciele administracji utrzymywali w sądzie, że natychmiastowe zamknięcie nie jest planowane, jednak później potwierdzili w dokumentach sądowych przygotowania do zamknięcia go do 15 listopada.

Administracja wyjaśnia tę decyzję pogarszającym się stanem parku, w tym ściany ochrony brzegowej, o problemach z którą ostrzegano ponad 10 lat temu. Organizacja non-profit National Links Trust, która zarządza obiektem, również ma zakończyć działalność po tym weekendzie, pozostawiając park bez operatora. Reyes wyraziła wątpliwości, czy wskazane problemy z bezpieczeństwem wymagają natychmiastowego zamknięcia: zauważyła, że w ubiegłym miesiącu odbył się tam Marine Corps Marathon bez specjalnych ostrzeżeń, a ludzie codziennie korzystają z pola i przyległego terenu parkowego.

Czytaj nas na