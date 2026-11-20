Sędzia federalna w Alexandrii w stanie Wirginia oświadczyła w piątek, że wyda wstępny nakaz sądowy zakazujący budowy łuku triumfalnego zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Podczas rozprawy nazwała projekt pospiesznym i pozbawionym podstaw prawnych, informuje Cyprus Mail.

Wstępne orzeczenie w Waszyngtonie

Wcześniej w tym miesiącu sędzia okręgowa USA Tanya Chutkan w Waszyngtonie odrębną decyzją tymczasowo zablokowała budowę proponowanego łuku o wysokości 250 stóp w pobliżu Cmentarza Narodowego w Arlington.

Decyzje sądowe stały się kolejnymi przeszkodami dla jednego z projektów Trumpa, za pomocą których stara się on pozostawić trwały ślad architektoniczny w stolicy USA.

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Reakcja Białego Domu

Biały Dom nie udzielił natychmiastowego komentarza. Podczas swojej drugiej kadencji Trump spotkał się również ze znacznym oporem ze strony systemu sądowniczego w sprawie innych inicjatyw w Waszyngtonie.

Należą do nich projekt sali balowej w Białym Domu, przebudowa basenu odblaskowego przy pomniku Lincolna oraz propozycja utworzenia pola golfowego na poziomie mistrzowskim dwie mile od Białego Domu.

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