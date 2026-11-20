Sędzia w USA zapowiedziała zakaz budowy łuku Trumpa — Cyprus Mail
Sędzia federalna w Alexandrii w stanie Wirginia oświadczyła w piątek, że wyda wstępny nakaz sądowy zakazujący budowy łuku triumfalnego zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Podczas rozprawy nazwała projekt pospiesznym i pozbawionym podstaw prawnych, informuje Cyprus Mail.
Wstępne orzeczenie w Waszyngtonie
Wcześniej w tym miesiącu sędzia okręgowa USA Tanya Chutkan w Waszyngtonie odrębną decyzją tymczasowo zablokowała budowę proponowanego łuku o wysokości 250 stóp w pobliżu Cmentarza Narodowego w Arlington.
Decyzje sądowe stały się kolejnymi przeszkodami dla jednego z projektów Trumpa, za pomocą których stara się on pozostawić trwały ślad architektoniczny w stolicy USA.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Reakcja Białego Domu
Biały Dom nie udzielił natychmiastowego komentarza. Podczas swojej drugiej kadencji Trump spotkał się również ze znacznym oporem ze strony systemu sądowniczego w sprawie innych inicjatyw w Waszyngtonie.
Należą do nich projekt sali balowej w Białym Domu, przebudowa basenu odblaskowego przy pomniku Lincolna oraz propozycja utworzenia pola golfowego na poziomie mistrzowskim dwie mile od Białego Domu.