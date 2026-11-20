Włoska firma stoczniowa Fincantieri zawarła kontrakt z Carnival Corporation na zaprojektowanie i budowę dwóch nowych liniowców wycieczkowych dla Carnival Cruise Line. Statki zostaną zbudowane w stoczni w Margherze we Włoszech, a ich przekazanie zamawiającemu zaplanowano na 2033 i 2035 rok, informuje ANSA English.

Koszt i charakterystyka liniowców

Według źródeł rynkowych wartość umowy szacowana jest na około 3 mld. Jednocześnie kontrakt zależy od pozyskania finansowania oraz innych warunków standardowych dla takich porozumień.

Każdy liniowiec będzie miał pojemność brutto około 130 tys. ton oraz około 1650 kabin dla gości. Fincantieri oświadczyło, że statki połączą technologie środowiskowe i cyfrowe z energooszczędną konstrukcją.

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Dwupaliwowy układ napędowy

Nowe statki otrzymają dwupaliwowy układ napędowy, którego podstawowym paliwem będzie skroplony gaz ziemny. Fincantieri zaznaczyło, że umożliwi to ograniczenie emisji w porównaniu z wykorzystaniem tradycyjnego paliwa morskiego.

Dyrektor generalny Carnival Corporation Josh Weinstein poinformował, że portfel zamówień firmy obejmuje 12 nowych statków dla marek Carnival Cruise Line, Princess i AIDA, które mają zostać dostarczone do 2039 roku. Dwa nowe liniowce uzupełnią program budowy trzech statków klasy Ace, które są już budowane dla Carnival Cruise Line.

W ciągu ponad 30 lat współpracy Fincantieri przekazało różnym markom Carnival Corporation 76 statków, w tym 15 dla Carnival Cruise Line.

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