Komisja sądowa stanu Wiktoria w Australii uznała za niewłaściwe szereg wypowiedzi magistratki Vicki Prapas podczas jej pracy w Sądzie ds. Narkotyków w Melbourne. Jak podaje The Guardian, dochodzenie rozpoczęto po skardze organizacji Victoria Legal Aid.

Ustalenia komisji

Komisja ustaliła, że Prapas używała obraźliwych i niestosownych sformułowań wobec uczestników postępowania sądowego. W szczególności powiedziała jednemu z użytkowników sądu, że chce dać mu klapsa, a w innym przypadku zapytała osobę, czy zażywana przez nią substancja wpływa na jej sposób myślenia.

Magistratka stwierdziła również o innej osobie, że wierzy ona we własne bzdury. Według komisji komentarz ten padł w obecności grupy uczniów.

Dochodzenie potwierdziło szereg twierdzeń, w tym dotyczących grożących lub zastraszających uwag Prapas skierowanych do prawników, którzy proponowali złożenie na nią skarg lub poparcie takich skarg. Komisja uznała, że wypowiedzi te stanowiły powtarzającą się wiktymizację.

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Zalecenia dla magistratki

Komisja ustaliła również, że Prapas wygłosiła obraźliwy komentarz o osobie z marginalizowanej grupy oraz wypowiedziała się nieprofesjonalnie o innym przedstawicielu wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie organ nie był w stanie potwierdzić części zarzutów, w tym twierdzeń o niewrażliwości kulturowej magistratki.

W pisemnym stanowisku Prapas przyznała, że w niektórych przypadkach jej zachowanie było nieprzefiltrowane i ostre, oraz zaznaczyła, że w innych okolicznościach wyraziłaby się inaczej. Poinformowała również, że podjęła kroki na rzecz skuteczniejszej, pełnej szacunku i mniej podatnej na nieporozumienia komunikacji.

Komisja zaznaczyła, że postępowania w Sądzie ds. Narkotyków mogą obejmować otwarte i szczere rozmowy, jednak nie znosi to obowiązku traktowania przez funkcjonariuszy sądowych wszystkich uczestników postępowania w sposób cywilny i z szacunkiem. Główna część skargi została przekazana głównej magistratce Lisie Hannan z zaleceniem przeprowadzenia rozmowy z Prapas. Zalecono jej również zapoznanie się z wytycznymi komisji dotyczącymi zachowania oraz udział w wydarzeniu edukacyjnym w ciągu roku.

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