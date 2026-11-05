W Nigerii Narodowa Rada Sądownictwa zobowiązała Komisję Służby Sądowniczej stanu Imo do włączenia pełniącej obowiązki prezeski sądu stanowego Ijeomy Agugui do listy kandydatów na stanowisko prezeski sądu. Decyzję podjęto 3 listopada na 112. posiedzeniu rady.

Jak podaje Premium Times, Agugua jest najstarszą stażem sędzią Sądu Najwyższego stanu Imo. Rada rozpatrzyła petycję Boba Kaya Njemanze z 11 czerwca, w której zakwestionowano niewłączenie jej kandydatury do krótkiej listy przedstawionej przez komisję.

Uprawnienia rady

Narodowa Rada Sądownictwa oświadczyła, że Stanowa Komisja Służby Sądowniczej ma konstytucyjny obowiązek doradzać radzie w sprawie kandydatów na stanowisko prezesa sądu. Jednocześnie Narodowa Rada Sądownictwa zachowuje uprawnienia do określania przydatności osób przedstawionych jej do rozpatrzenia.

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Rada poleciła swojemu sekretariatowi formalnie zwrócić się do Komisji Służby Sądowniczej stanu Imo w sprawie włączenia Agugui do listy kandydatów. Nazwisk pozostałych nominowanych ani liczby osób na pierwotnej liście nie ujawniono.

Spór o stanowisko

Według publikacji spór między władzami stanowymi a Narodową Radą Sądownictwa trwa od listopada 2024 roku. Wówczas poprzedni prezes sądu, T. E. Chukwuemeka Chikeka, został przymusowo przeniesiony w stan spoczynku w związku z fałszowaniem wieku.

W kwietniu 2025 roku rada odrzuciła powołanie Theophilusa Nzeukwu na pełniącego obowiązki prezesa sądu. Zajmował on czwarte miejsce w stanowej hierarchii sędziowskiej, podczas gdy konstytucja Nigerii przewiduje powołanie najstarszego stażem sędziego Sądu Najwyższego do tymczasowego wykonywania tych obowiązków. W czerwcu Nzeukwu został przymusowo przeniesiony w stan spoczynku za zgodę na zaprzysiężenie go na to stanowisko, a gubernator Hope Uzodimma ponownie otrzymał polecenie zaprzysiężenia najstarszego stażem sędziego.

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