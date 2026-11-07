Naukowcy z Uniwersytetu Swinburne’a odkryli, że sulforafan — naturalny związek występujący w brokułach — może zwiększać poziom białka frataksyny i chronić wrażliwe komórki nerwowe w ataksji Friedreicha. O wynikach nowego badania informuje ScienceDaily.

Białko, którego brakuje komórkom

Ataksja Friedreicha jest rzadką chorobą genetyczną, w której stopniowo dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego. W miarę postępu choroby pacjenci mogą tracić zdolność koordynowania ruchów, chodzenia i mówienia. Choroba może także skracać długość życia, a obecnie nie ma na nią lekarstwa.

W tym schorzeniu defekt genetyczny prowadzi do niewystarczającej produkcji frataksyny. Białko to jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania komórek, w tym komórek nerwowych o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Obniżony poziom frataksyny przyczynia się do postępujących uszkodzeń charakterystycznych dla tej choroby.

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Według naukowców potencjalne działanie sulforafanu nie ogranicza się do wpływu na poziom frataksyny. Związek może również oddziaływać na stres komórkowy i stan zapalny — procesy biologiczne związane z postępem ataksji Friedreicha.

Potrzebne są badania kliniczne

Kierująca badaniem, profesor nadzwyczajna Faith Kwa, zaznaczyła, że poszukiwanie terapii jest szczególnie istotne dla dzieci, które stanowią znaczną część pacjentów z tą chorobą. Jednocześnie obecnie nie ma specjalnie zatwierdzonych metod leczenia dla pacjentów pediatrycznych.

Zespół ma nadzieję pozyskać finansowanie na badania kliniczne, które sprawdzą, czy uzyskane wyniki przyniosą praktyczne korzyści osobom z ataksją Friedreicha. Sulforafan ma już ustalony profil bezpieczeństwa dla dzieci i dorosłych, a jego oczyszczone bioaktywne formy są dostępne na rynku. Skuteczność związku przeciw ataksji Friedreicha u pacjentów musi jednak zostać jeszcze potwierdzona w badaniach klinicznych.

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