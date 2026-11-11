Akcjonariusze Super League rugby league zgodzili się na rozszerzenie rozgrywek z 14 do 15 klubów w sezonie 2027. Poinformowało o tym BBC Sport.

Kryteria wyboru

Super League przekazała swoją decyzję zarządowi Rugby Football League (RFL). Ma on określić kryteria wyboru i powołać panel do oceny kandydatów. Po zakończeniu procedury panel przedstawi rekomendację.

Sezon 2027 będzie pierwszym w historii rozgrywek z udziałem 15 drużyn. Przez większą część swojej historii Super League składała się z 12 klubów, a format z 14 zespołami stosowano w 2000 roku, w latach 2009–2014 oraz w sezonie 2026.

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Szansa dla London Broncos

Rozszerzenie może otworzyć drogę do powrotu do elity klubowi London Broncos. W poprzednim sezonie zespół wygrał finał Championship i Puchar 1895, jednak zajął 16. miejsce w końcowym rankingu klubów, poniżej innego klubu Championship — Barrow Raiders.

W 2026 roku Super League już zwiększyła liczbę uczestników z 12 do 14: do rozgrywek dołączyły Bradford Bulls, York Knights i Toulouse Olympique, podczas gdy Salford Red Devils odpadli po trudnej finansowo kampanii 2025 roku. Super League nie zakończyła jeszcze negocjacji dotyczących sponsora tytularnego, umów transmisyjnych i kalendarza na sezon 2027.

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