Międzynarodowe badanie CHALLENGE wykazało, że pacjenci z rakiem jelita grubego po operacji i chemioterapii częściej pozostawali przy życiu po ośmiu latach, jeśli przez trzy lata otrzymywali indywidualne wsparcie w zakresie aktywności fizycznej. O wynikach badania informuje Deutsche Welle.

Wyniki badania CHALLENGE

Badaniu przewodziła Canadian Cancer Trials Group. Wzięło w nim udział 889 osób z sześciu krajów, głównie z Kanady i Australii. Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w 2009 roku, a wyniki opublikowano w 2025 roku. Wszyscy uczestnicy zakończyli operację i chemioterapię z powodu raka jelita grubego w stadium II lub III bez odległych przerzutów.

Połowa uczestników otrzymała jedynie materiały edukacyjne dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Druga połowa przez trzy lata spotykała się również z konsultantem ds. aktywności fizycznej. Celem dla tej grupy było dodanie 45–60 minut szybkiego marszu trzy do czterech razy w tygodniu, choć rodzaj i zakres ćwiczeń dobierano indywidualnie.

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W grupie objętej wsparciem 93 osoby doświadczyły co najmniej jednego niekorzystnego zdarzenia: nawrotu raka, nowego nowotworu lub śmierci. W grupie otrzymującej jedynie materiały informacyjne takich uczestników było 131.

Co oznacza wyższa przeżywalność

Osiem lat po włączeniu do badania CHALLENGE przy życiu było około 90 na 100 uczestników grupy aktywności fizycznej, wobec około 83 na 100 w grupie otrzymującej materiały edukacyjne. Oznacza to różnicę około siedmiu punktów procentowych w odsetku osób, które żyły w konkretnym momencie, a nie gwarantowaną liczbę dodatkowych lat życia dla każdego pacjenta.

Eksperci, z którymi rozmawiała DW, ostrzegają, że wnioski z badania dotyczą konkretnie uczestników z rakiem jelita grubego w stadium II–III, którzy mieli wystarczający początkowy poziom sprawności fizycznej, aby przejść test. Specjalista w dziedzinie ćwiczeń w onkologii Tormod Skogstad Nielsen podkreślił, że aktywność fizyczną należy dostosować do stanu i możliwości każdej osoby, a pacjenci powinni omówić ze swoim zespołem medycznym ćwiczenia, które są dla nich bezpieczne.

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