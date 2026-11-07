Obserwacje satelitarne wykryły znaczne emisje metanu na składowisku odpadów w pobliżu Seymen na zachód od Stambułu w Turcji, gdzie gaz składowiskowy jest zbierany w celu produkcji energii elektrycznej. Jak informuje TimesLIVE, analiza danych z satelity Tanager-1 wykazała, że średnie zarejestrowane natężenie emisji na tym obiekcie wynosiło około 7,4 tony metanu na godzinę.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przeanalizowali otwarte dane Carbon Mapper uzyskane od stycznia 2025 roku do końca maja 2026 roku. Wykryli 70 smug metanu w dziesięciu tureckich obiektach gospodarowania odpadami o najwyższych emisjach. Zarejestrowane średnie wartości wynosiły tam od 841 kilogramów do 7,4 tony na godzinę. Trzy obiekty znajdują się w pobliżu Stambułu, a pozostałe w pobliżu Ankary, Izmiru i Antalyi.

Zbieranie gazu nie powstrzymuje emisji

Na składowisku w Seymen miejski operator Istac zbiera gaz powstający podczas rozkładu odpadów organicznych. Firma energetyczna spala go, aby wytwarzać energię elektryczną w elektrowni otwartej w 2020 roku. Według branżowego wydania Enerji Gunlugu produkuje ona około 22 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej miesięcznie.

Przedstawiciele Istac zakwestionowali reprezentatywność obserwacji satelitarnych dla oceny całkowitych emisji składowiska. Według nich wskaźniki zwykle wynoszą od czterech do sześciu ton na godzinę, a jeden pomiar na poziomie 12 ton podniósł średnią wartość. Szef Istac Fatih Ugur oświadczył, że tego dnia około 30 hektarów składowiska nie było przykrytych z powodu prac przy rurach systemu zbierania metanu, a niskie ciśnienie atmosferyczne również wpłynęło na stężenie gazu.

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Ministerstwo Środowiska Turcji zaznaczyło, że dane satelitarne nie są wynikiem ciągłych pomiarów, dlatego nie można ich wykorzystywać do określania rocznej wielkości emisji na składowisku w Seymen.

Problem przed COP31

Turcja będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi od 9 do 20 listopada i uznała ograniczenie emisji metanu za jeden ze swoich priorytetów. Według Climate TRACE kraj zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem emisji metanu z odpadów stałych — po Chinach, USA, Rosji i Brazylii.

Według danych Banku Światowego, opartych na bazie EDGAR Komisji Europejskiej, emisje metanu z odpadów w Turcji wzrosły w dekadzie do 2024 roku o niemal 25%, podczas gdy na świecie o 6,5%. Turcja nie należy do uczestników Globalnego Zobowiązania Metanowego, które przewiduje wspólne ograniczenie emisji metanu o 30% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2020 roku.

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