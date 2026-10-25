Zdjęcia satelitarne wskazują na rozbudowę kompleksu produkcji rakiet balistycznych w Al-Duwajdimi, około 200 kilometrów na zachód od Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Dwaj amerykańscy badacze uważają, że nowe obiekty mogą być przeznaczone do produkcji większych rakiet na paliwo stałe, zdolnych przenosić większy ładunek lub pokonywać większą odległość, informuje The Express Tribune.

Nowe obiekty kompleksu

Sam Lair i Michael Deutschman z Foreign Policy Research Institute przeanalizowali zdjęcia Planet Labs wykonane między kwietniem 2025 roku a wrześniem 2026 roku. Według ich oceny jeden z nowych budynków ma szyby do wlewania mieszanki składników paliwa do korpusów silników rakietowych, gdzie następnie twardnieje.

Badacze oceniają, że obiekt ten jest co najmniej dwukrotnie większy od budynku uznawanego za miejsce istniejących szybów kompleksu. Po obu stronach obiektu widoczne są ściany ochronne, które mogą zabezpieczać sąsiednie obiekty w razie przypadkowej eksplozji. Inny nowy budynek, zdaniem specjalistów, może być wykorzystywany do przechowywania składników paliwa lub gotowych elementów rakiet.

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Prawdopodobny związek z Chinami

Lair, Deutschman, a także eksperci Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych i organizacji analitycznej CNA powiedzieli Reutersowi, że skład saudyjskich sił rakietowych oraz cechy kompleksu wskazują na prawdopodobne wykorzystanie chińskich technologii. Badacze zwrócili również uwagę na podobieństwo obiektu do chińskich fabryk rakiet.

Lair przypuszcza, że królestwo może produkować rakiety na paliwo stałe DF-15, a rozbudowa w Al-Duwajdimi może być związana z produkcją rakiet DF-21 o większym zasięgu lub podobnych systemów. Według odtajnionej oceny CIA z 1991 roku Arabia Saudyjska potajemnie kupiła od Chin około 40 rakiet balistycznych DF-3 na paliwo ciekłe w 1987 roku.

Analityk IISS Sasha Bruchmann, który zapoznał się z oceną FPRI na prośbę Reutersa, zgodził się, że rozbudowa może dotyczyć produkcji potężniejszych rakiet na paliwo stałe. Według FPRI prace rozpoczęły się w kwietniu 2025 roku. Na zdjęciu z 18 września 2026 roku dach budynku był nadal częściowo nieukończony; badacze przypuszczają, że po zainstalowaniu wyposażenia zakład może być gotowy do rozpoczęcia produkcji rakiet pod koniec roku.

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