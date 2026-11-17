Na spornym odcinku granicy Etiopii i Erytrei po kilku tygodniach względnej stabilności wznowiły się starcia. Etiopskie wojska rządowe spychają siły tigrajskie w kierunku granicy z Erytreą, co nasila obawy przed szerszą wojną regionalną, podaje Deutsche Welle.

Walki w pobliżu Badme

Bojownicy sprzymierzeni z Ludowym Frontem Wyzwolenia Tigraju rozpoczęli ofensywę 23 września w ramach szerszej koalicji rebeliantów, dążącej do obalenia rządu Etiopii. Etiopskie Narodowe Siły Obrony, wspierane przez prorządowe formacje, stopniowo wypierały te siły z Tigraju.

Według organizacji monitorującej ACLED etiopskie wojska kontynuowały ofensywę w Tigraju, faktycznie spychając Siły Obrony Tigraju w kierunku granicy z Erytreą. O starciach informowano z kilku miejsc, a etiopska armia prowadziła ogień z ciężkiej artylerii w kierunku obszarów mieszkalnych w pobliżu przygranicznego miasta Badme.

Badme ma historyczne znaczenie dla obu państw, ponieważ stało się centrum wojny między Erytreą a Etiopią w latach 1998–2000. Porozumienie algierskie, które zakończyło wojnę, przewidywało wykonanie decyzji Komisji Granicznej Erytrei i Etiopii. Komisja przyznała Badme Erytrei, choć Etiopia czasami kwestionowała tę decyzję.

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Ryzyko bezpośredniego konfliktu

Dyrektor londyńskiego Horn of Africa Center for Regional Integration Abdurahman Sayed oświadczył, że obecność sił w pobliżu granicy erytrejsko-etiopskiej wskazuje na możliwość eskalacji. Podczas wojny w Tigraju w latach 2020–2022 siły rządowe Etiopii i Erytrei wspólnie działały przeciwko formacjom tigrajskim. Od tego czasu, według DW, Erytrea zmieniła orientację w kierunku Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju, a w październiku oba kraje zerwały stosunki dyplomatyczne.

Analityk International Crisis Group Magnus Taylor uważa, że bezpośrednim celem Addis Abeby może być wzmocnienie kontroli nad północną granicą i odcięcie szlaków zaopatrzenia między Erytreą a siłami tigrajskimi. Jednocześnie nie wykluczył, że próby ustanowienia kontroli nad Tigrajem mogą w pewnym momencie doprowadzić do bezpośredniego starcia z Erytreą.

Napięcia z Sudanem

Równolegle pogorszyły się stosunki dyplomatyczne Etiopii z Sudanem. Spory między Etiopią, Sudanem i Egiptem trwają wokół Wielkiej Tamy Odrodzenia Etiopskiego na Błękitnym Nilu. Sudan i Egipt wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa wodnego oraz zasad funkcjonowania tamy, podczas gdy etiopskie władze odrzucają twierdzenia, że obiekt może być wykorzystywany do wywierania presji na sąsiadów.

Od 2023 roku w Sudanie trwa wojna domowa między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi dowodzonymi przez generała Abdela Fattaha al-Burhana a Siłami Szybkiego Wsparcia kierowanymi przez Mohameda Hamdana Dagalo. Według DW w połowie listopada Etiopia i Sudan wzajemnie oskarżyły się o bezpośredni udział w wewnętrznych konfliktach drugiego kraju.

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