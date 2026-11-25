W Niemczech, podczas procesu w sprawie ataków na gazociągi Nord Stream, świadkowie opowiedzieli o nietypowym zachowaniu osób znajdujących się na pokładzie żaglowego jachtu. Zeznania dotyczą osób, które publikacja nazywa podejrzanymi w tej sprawie.

Zeznania świadków

Jak informuje Der Spiegel, jeden ze świadków porównał załogę jachtu do alpinistów na polu golfowym. Użył tego porównania, opisując własne wrażenie dotyczące zachowania osób na jednostce.

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Odzież i tankowanie jednostki

Świadków zaskoczyło także ubranie osób na pokładzie. Szczególną uwagę zwróciło tankowanie jednostki, o którym mowa w opisie publikacji. Właśnie te okoliczności wywołały zdziwienie świadków.

W materiale wspomniano oskarżonego Serhija K. Na zdjęciu do artykułu pokazano go razem z obrońcą Meyerem-Lokampem. Publikację Der Spiegel opublikowano 25 listopada 2026 roku. Jest ona poświęcona zeznaniom w procesie dotyczącym ataków na gazociągi Nord Stream.

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