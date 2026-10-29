W Sądzie Najwyższym Gautengu w Pretorii w RPA były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Państwowego (SSA), określany w aktach sprawy jako pan D, zeznał, że nie widział żadnych oznak, by partia EFF stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zeznania padły 28 października w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom SSA, Thulaniemu „Silence” Dlomo i Patrickowi Mshotoli, oskarżonym o oszustwo i kradzież w sprawie dotyczącej 12 mln randów, rzekomo skierowanych poprzez operację Project Mayibuye, podaje Daily Maverick.

Zapytany przez adwokata Terry’ego Motau, który pomaga Dyrekcji ds. Dochodzeń w sprawie Przestępstw Priorytetowych, czy cokolwiek wskazywało, że EFF stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, pan D odpowiedział: „Nie”. Według niego operacja z 2015 roku była związana ze zbieraniem informacji wywiadowczych na temat EFF oraz próbami wykorzystania wewnętrznych podziałów w partii.

Dokumenty i śledztwo

Pan D zeznał również, że znalazł około 20 pudeł z dokumentami jednostki operacji specjalnych SSA. Materiały zeskanowano i wprowadzono do systemu agencji, po czym wykorzystano je jako część dowodów w śledztwie Project Veza.

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Zgodnie z zeznaniami pana D jednym ze wstępnych ustaleń Project Veza było to, że Project Mayibuye mogła być nielegalna, ponieważ operacja nie otrzymała właściwego zezwolenia. Świadek uznał plan operacyjny za niewystarczający i stwierdził, że przed rozpoczęciem operacji powinien zostać zwrócony do poprawy. Poinformował także o odkryciu czterech metalowych pudeł z wyposażeniem, w tym tłumikami i urządzeniami do inwigilacji.

Stanowisko obrony

Prawnicy Dlomo i Mshotoli kwestionowali wnioski pana D dotyczące legalności operacji. Przedstawiciel Dlomo powołał się na ustawę o narodowym wywiadzie strategicznym z 1994 roku oraz uprawnienia SSA do zbierania i analizowania danych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie pan D utrzymywał, że dokumenty nie zawierały oznak, iż to właśnie EFF stanowiła takie zagrożenie.

Obrona Mshotoli zakwestionowała również twierdzenie, że braki w planie operacyjnym automatycznie czyniły zezwolenie na projekt nieważnym. Po zeznaniach pana D oskarżenie zakończyło przedstawianie dowodów. EFF wcześniej oświadczyła, że zamierza zwrócić się do policji w sprawie osób zaangażowanych w Project Mayibuye oraz złożyć skargę do generalnego inspektora wywiadu.

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