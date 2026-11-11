W Warszawie Bogdan Święczkowski oświadczył, że 12 listopada podejmie bardziej zdecydowaną próbę wejścia do budynku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje RMF24, planuje pokazać dowódcy policjantów pełniących służbę przy instytucji postanowienie Sądu Najwyższego.

Oświadczenie przed trybunałem

Święczkowski przyszedł do Trybunału Konstytucyjnego 11 listopada, gdy przez Warszawę przechodził Marsz Niepodległości. Poinformował, że następnego dnia ma otrzymać postanowienie Sądu Najwyższego. Jak stwierdził, dokument ten potwierdza, że jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, i powinien być wiążący również dla policjantów przy budynku.

Jego wystąpieniu przysłuchiwała się grupa protestujących z biało-czerwonymi flagami i opaskami. Niektórzy uczestnicy mieli na sobie zielone kamizelki ruchu Ruch Obrony Granic. Wejść na teren trybunału strzegło dwóch policjantów w sprzęcie ochronnym, a aleja Szucha była zamknięta dla ruchu samochodowego.

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Postanowienia Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego, wydane 10 listopada, uchyliło zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i wiceprezesa trybunału Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenia te poprzedzały przejęcie kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października.

Wcześniej Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania skarg Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenia Korwin-Piotrowskiej i przekazał sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu. Po zaskarżeniu tej decyzji Sąd Najwyższy uchylił ją i skierował sprawę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, której przewodniczy sędzia Maria Szczepaniec. Tego samego dnia sąd rozpoznał skargi Święczkowskiego i Sochańskiego.

Stanowisko Korwin-Piotrowskiej

W odpowiedzi Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne decyzje Sądu Najwyższego nie wpływają na ważność odsunięcia Święczkowskiego i Sochańskiego. Jej zdaniem zarządzenia dotyczące przerwy w wykonywaniu obowiązków przez sędziów trybunału może badać wyłącznie sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego.

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