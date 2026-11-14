Elina Switolina pokonała Aryną Sabalenkę 6:3, 3:6, 6:1 i awansowała do półfinału WTA Finals w Indian Wells. W pierwszym secie ukraińska tenisistka poradziła sobie z mocnym serwisem rywalki, jednak Sabalenka wyrównała stan meczu po drugiej partii.

Decydujące przełamanie w trzecim secie

Na początku decydującego seta walka była wyrównana, jednak Switolina przełamała serwis rywalki i objęła prowadzenie 3:1. Następnie wygrała partię 6:1 i zakończyła mecz zwycięstwem. Jak informuje Sky Sports, Switolina nazwała pojedynek trudnym i zaznaczyła, że w trzecim secie starała się częściej odsyłać piłkę na stronę rywalki.

W półfinale Switolina zagra z mistrzynią Wimbledonu Lindą Noskovą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Andriejewa wygrała swoją grupę

W innym meczu Mirra Andriejewa pokonała Dianę Sznajder 6:2, 6:1. Andriejewa wygrała 12 z ostatnich 13 gemów, zakończyła fazę grupową trzema zwycięstwami w trzech meczach i w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Sznajder wyszła na kort jako druga rezerwowa po tym, jak Karolina Muchova wycofała się z turnieju z powodu choroby żołądkowo-jelitowej. W meczu z Andriejewą Sznajder popełniła 32 błędy, a Andriejewa wykorzystała sześć z siedmiu break pointów.

Czytaj nas na